Редактор Marca ответил, помнят ли Карпина в Испании

Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро заверил, что зрители Примеры не забыли Валерия Карпина.

«В Испании хорошо помнят Карпина – он был очень харизматичным и сильным духом игроком. За это его и ценили здесь. Также Карпин входит в число легионеров, сыгравших больше всего матчей в Ла Лиге. До недавнего времени он был на первом месте. Об этом достижении многие знают.

Карпин оставил хорошеее впечатление о себе, он настоящий профессионал», – сказал Кастро.