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    Редактор Marca ответил, помнят ли Карпина в Испании

    Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро заверил, что зрители Примеры не забыли Валерия Карпина.

    «В Испании хорошо помнят Карпина – он был очень харизматичным и сильным духом игроком. За это его и ценили здесь. Также Карпин входит в число легионеров, сыгравших больше всего матчей в Ла Лиге. До недавнего времени он был на первом месте. Об этом достижении многие знают.

    Карпин оставил хорошеее впечатление о себе, он настоящий профессионал», – сказал Кастро.

    • У россиянина в Примере 384 матча, 68 голов, 9 ассистов.
    • Он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту».
    • Сейчас Карпин тренирует «Ростов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.02.2024 23:57
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1706994516
    Это хороший удар по яйцам хейтерам Валеры. *****!
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    DMитрий
    1707008157
    Валера, ничего личного сейчас, но я хорошо помню тебя тогда в Сельте на Петровском в Интертото. Надеюсь это были самые негативные воспоминания про российских игроков за рубежом, естественно в спортивном смысле.
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    СпорЦмен
    1707019818
    Валера, как был блондином, так и остался.
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