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    Глушаков оценил свою работу на сборах «Ростова»

    Полузащитник Денис Глушаков высказался о перспективах подписать контракт с «Ростовом». Игрок проходит сборы с ростовчанами.

    • 37-летний игрок, вероятно, подпишет контракт до конца сезона.
    • Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».
    • Денис выигрывал РПЛ со «Спартаком».

    «Я просто выдерживаю нагрузки и высокую интенсивность: что на тренировках, что в играх. Но есть над чем работать – это сборы. Под нагрузками уставшие ноги, бывало и лучше. Может, еще и будет лучше.

    Я не думаю и не задумывался о том, когда будет решение по «Ростову». Я попросился просто потренироваться – и все. Дальше клуб решит. Я получаю удовольствие от тренировочного процесса и футбола. Благодарен ребятам, что создают мне хорошую конкуренцию», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.02.2024 23:28
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1706992356
    Не хитри Дениска) денег хочешь срубить на баньку)
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