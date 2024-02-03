Глушаков оценил свою работу на сборах «Ростова»

Полузащитник Денис Глушаков высказался о перспективах подписать контракт с «Ростовом». Игрок проходит сборы с ростовчанами.

37-летний игрок, вероятно, подпишет контракт до конца сезона.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».

Денис выигрывал РПЛ со «Спартаком».

«Я просто выдерживаю нагрузки и высокую интенсивность: что на тренировках, что в играх. Но есть над чем работать – это сборы. Под нагрузками уставшие ноги, бывало и лучше. Может, еще и будет лучше.

Я не думаю и не задумывался о том, когда будет решение по «Ростову». Я попросился просто потренироваться – и все. Дальше клуб решит. Я получаю удовольствие от тренировочного процесса и футбола. Благодарен ребятам, что создают мне хорошую конкуренцию», – сказал Глушаков.