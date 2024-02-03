Глебов оценил работу Глушакова на сборе с «Ростовом»

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал нахождение Дениса Глушакова на сборе с командой.

37-летний игрок, вероятно, подпишет контракт до конца сезона.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».

Денис выигрывал РПЛ со «Спартаком».

«Глушаков работает на сборах, как и все, никаких поблажек ему не дают. Денис делает все то же самое, что и 18-летние ребята. Вопросов к нему никаких нет.

Думаю, что опыт Глушакова мог бы помочь и усилить «Ростов». К тому же, Денис абсолютно не теряется на фоне молодых», – сказал Глебов.