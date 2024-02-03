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    Глебов оценил работу Глушакова на сборе с «Ростовом»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал нахождение Дениса Глушакова на сборе с командой.

    • 37-летний игрок, вероятно, подпишет контракт до конца сезона.
    • Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».
    • Денис выигрывал РПЛ со «Спартаком».

    «Глушаков работает на сборах, как и все, никаких поблажек ему не дают. Денис делает все то же самое, что и 18-летние ребята. Вопросов к нему никаких нет.

    Думаю, что опыт Глушакова мог бы помочь и усилить «Ростов». К тому же, Денис абсолютно не теряется на фоне молодых», – сказал Глебов.

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    Источник: Sport24

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    03.02.2024 20:50
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1706983002
    И это хорошо!
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    TIMOTHY
    1706984614
    Да этот нехороший человек на первом скачке расколется) Не потянет он,после свинарни он спущенный
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    Suvorov71
    1706989207
    Рад за Дениску, молодца, вот так надо держать себя, не важно сколько тебе лет, а помойный Тимоха он всегда вонь пускает, ну помойный и весь сказ
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