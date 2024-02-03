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    • Глава «Зенита» прокомментировал продление контракта с Кассьеррой

    Глава «Зенита» прокомментировал продление контракта с Кассьеррой

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о заключении нового соглашения с форвардом Матео Кассьеррой.

    • Стороны продлили контракт до лета 2027 года.
    • Сообщалось, что петербуржцы увеличили отступные за нападающего до 30 миллионов евро.
    • Кассьерра в «Зените» с 2022 года, его статистика: 56 матчей, 21 гол, 11 ассистов.

    «Сумма выкупа – конфиденциальная информация. Но она такого порядка.

    Конечно, продление контракта с Кассьеррой важно, потому что Матео – лидер снайперской гонки в РПЛ. Он набрал форму, играет очень результативно, играет в любых сочетаниях, в которых ему приходится выходить.

    У нас никогда не было сомнений в его потенциале, несмотря на «доброжелателей», которые предрекали, что он не заиграет в «Зените».

    Мы очень рады, что удалось продлить контракт. Теперь он может полностью сконцентрироваться на нашем чемпионате», – заявил Медведев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.02.2024 14:23
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    Комментарии (3)
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    Krics
    1706967821
    Леша ждёт,ихмо.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706970337
    Матео прорвало, грех не переподписать контракт. Скоро хрякам отгрузит пару тройку голов. Гыгыгы
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