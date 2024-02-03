Глава «Зенита» прокомментировал продление контракта с Кассьеррой

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о заключении нового соглашения с форвардом Матео Кассьеррой.

Стороны продлили контракт до лета 2027 года.

Сообщалось, что петербуржцы увеличили отступные за нападающего до 30 миллионов евро.

Кассьерра в «Зените» с 2022 года, его статистика: 56 матчей, 21 гол, 11 ассистов.

«Сумма выкупа – конфиденциальная информация. Но она такого порядка.

Конечно, продление контракта с Кассьеррой важно, потому что Матео – лидер снайперской гонки в РПЛ. Он набрал форму, играет очень результативно, играет в любых сочетаниях, в которых ему приходится выходить.

У нас никогда не было сомнений в его потенциале, несмотря на «доброжелателей», которые предрекали, что он не заиграет в «Зените».

Мы очень рады, что удалось продлить контракт. Теперь он может полностью сконцентрироваться на нашем чемпионате», – заявил Медведев.