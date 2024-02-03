Капитан «Ростова» сказал, каких футболистов не будет в команде из-за Карпина

Данил Глебов заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не допустит появления в команде равнодушных игроков.
– Баринов говорил, что в «Локомотиве» были футболисты, которым *** [наплевать]. В «Ростове» такие есть?
– Думаю, у Карпина не может быть футболистов, которым *** [наплевать]. Он всегда говорит: «У вас может не получиться удар, подача, но мне важно, чтобы у вас не было *** [равнодушного] отношения».
Главное – это реакция на эпизод. Больше всего в футболистах Карпин не любит *** [равнодушие]».
- «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 21 очко в 18 турах.
- Прошлый чемпионат ростовчане закончили четвертыми.