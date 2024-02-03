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    • Капитан «Ростова» сказал, каких футболистов не будет в команде из-за Карпина

    Капитан «Ростова» сказал, каких футболистов не будет в команде из-за Карпина

    Данил Глебов заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не допустит появления в команде равнодушных игроков.

    – Баринов говорил, что в «Локомотиве» были футболисты, которым *** [наплевать]. В «Ростове» такие есть?

    – Думаю, у Карпина не может быть футболистов, которым *** [наплевать]. Он всегда говорит: «У вас может не получиться удар, подача, но мне важно, чтобы у вас не было *** [равнодушного] отношения».

    Главное – это реакция на эпизод. Больше всего в футболистах Карпин не любит *** [равнодушие]».

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 21 очко в 18 турах.
    • Прошлый чемпионат ростовчане закончили четвертыми.

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    Источник: Sport24

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    03.02.2024 13:53
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
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    Правильно Валера делает
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