Капитан «Ростова» сказал, каких футболистов не будет в команде из-за Карпина

Данил Глебов заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не допустит появления в команде равнодушных игроков.

– Баринов говорил, что в «Локомотиве» были футболисты, которым *** [наплевать]. В «Ростове» такие есть?

– Думаю, у Карпина не может быть футболистов, которым *** [наплевать]. Он всегда говорит: «У вас может не получиться удар, подача, но мне важно, чтобы у вас не было *** [равнодушного] отношения».

Главное – это реакция на эпизод. Больше всего в футболистах Карпин не любит *** [равнодушие]».