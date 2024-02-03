Миранчук и Жемалетдинов близки к уходу из «Локомотива»: заявление агента

Футбольный агент Вадим Шпинев прояснил будущее Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в «Локомотиве».

По его словам, оба игрока близки к уходу в связи с новым потолком зарплат в московском клубе.

«Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов отрабатывают свои профессиональные контракты. Я говорил, что зимой они вряд ли куда-то уйдут. Но почему бы и не уйти летом? Посмотрим, что будет.

Миранчук в Турции? Он не собирался сейчас куда-то уходить. Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаeмся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить.

По поводу переговоров с каким-то клубом – пускай сербские агенты и лжецы рассказывают что угодно. Возможно, летом оба игрока подпишут контракты с зарубежным клубом в качестве свободных агентов, а может – продлят соглашения с «Локомотивом». Все варианты возможны. Но я больше склоняюсь к варианту, что игроки уйдут в Европу.

«Локомотив» присматривается к обоим игрокам, клуб сделал определенные предложения. Но в «Локомотиве» люди с управляющих должностей очертили определeнный потолок зарплат. На все эти вещи у нас немного разные взгляды. Продолжение карьеры игроков в клубе прямо зависит от лимита на зарплаты. Это очень важный момент.

Сам «Локомотив» заинтересован в том, чтобы оба продлили контракты. Они предложили нам новые соглашения, но игроков не устроило жить в рамках, которые выстроены работодателем.

Мы договорились, что ребята спокойно доигрывают чемпионат, а дальше уже будем обсуждать. Парни сейчас спокойно работают». – сказал агент.