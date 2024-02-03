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    • Миранчук и Жемалетдинов близки к уходу из «Локомотива»: заявление агента

    Миранчук и Жемалетдинов близки к уходу из «Локомотива»: заявление агента

    Футбольный агент Вадим Шпинев прояснил будущее Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в «Локомотиве».

    По его словам, оба игрока близки к уходу в связи с новым потолком зарплат в московском клубе.

    «Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов отрабатывают свои профессиональные контракты. Я говорил, что зимой они вряд ли куда-то уйдут. Но почему бы и не уйти летом? Посмотрим, что будет.

    Миранчук в Турции? Он не собирался сейчас куда-то уходить. Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаeмся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить.

    По поводу переговоров с каким-то клубом – пускай сербские агенты и лжецы рассказывают что угодно. Возможно, летом оба игрока подпишут контракты с зарубежным клубом в качестве свободных агентов, а может – продлят соглашения с «Локомотивом». Все варианты возможны. Но я больше склоняюсь к варианту, что игроки уйдут в Европу.

    «Локомотив» присматривается к обоим игрокам, клуб сделал определенные предложения. Но в «Локомотиве» люди с управляющих должностей очертили определeнный потолок зарплат. На все эти вещи у нас немного разные взгляды. Продолжение карьеры игроков в клубе прямо зависит от лимита на зарплаты. Это очень важный момент.

    Сам «Локомотив» заинтересован в том, чтобы оба продлили контракты. Они предложили нам новые соглашения, но игроков не устроило жить в рамках, которые выстроены работодателем.

    Мы договорились, что ребята спокойно доигрывают чемпионат, а дальше уже будем обсуждать. Парни сейчас спокойно работают». – сказал агент.

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    Источник: Metaratings

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    03.02.2024 12:57
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Desma
    1706958059
    Кому они нужны в Европе, если в Локо выходят на замену!?
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    ss21
    1706967696
    Вот пример преданности клубу. Пусть катятся колбаской, Зенит готов принимать?
    Ответить
    nemolod
    1706977179
    В общем все как на любой работе-не нравится найдите получше!
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