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    • Газизов прокомментировал решение Бердыева покинуть махачкалинское «Динамо»

    Газизов прокомментировал решение Бердыева покинуть махачкалинское «Динамо»

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.

    – Неприятная новость для нас. Но клуб быстро среагировал, как только пошли слухи. Чтобы не было никаких конфликтов, мы объявили сразу. А так мы хотели сделать это после окончания второго сбора.

    Решение было принято, Курбан Бекиевич его озвучил. Работать с таким человеком всегда почетно. Мы расстаемся большими друзьями. Но в футболе все происходит.

    – Чье это было решение?

    – Когда только Бердыев приходил в клуб, то у нас был пункт в контракте, что он может в любое время уйти. И это время пришло. Его слово. Почему? Лучше спросить у него.

    – Вы хотели продолжить сотрудничество?

    – Конечно. Глупо терять такого человека. Но решение бесповоротное.

    • 71‑летний Бердыев возглавлял «Динамо Мх» с июля прошлого года.
    • Под его руководством команда ушла на зимнюю паузу лидером Первой лиги.
    • Есть версия, что тренер ушел ради работы в сборной Азербайджана.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.02.2024 09:56
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