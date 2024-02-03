Газизов прокомментировал решение Бердыева покинуть махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.

– Неприятная новость для нас. Но клуб быстро среагировал, как только пошли слухи. Чтобы не было никаких конфликтов, мы объявили сразу. А так мы хотели сделать это после окончания второго сбора.

Решение было принято, Курбан Бекиевич его озвучил. Работать с таким человеком всегда почетно. Мы расстаемся большими друзьями. Но в футболе все происходит.

– Чье это было решение?

– Когда только Бердыев приходил в клуб, то у нас был пункт в контракте, что он может в любое время уйти. И это время пришло. Его слово. Почему? Лучше спросить у него.

– Вы хотели продолжить сотрудничество?

– Конечно. Глупо терять такого человека. Но решение бесповоротное.