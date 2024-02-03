Реакция Гвардиолы на новость, что Холанд несчастлив в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подозревает, что информация о недовольстве Эрлинга Холанда жизнью в Англии была запущена по инициативе «Реала».

«Холанд несчастлив в Англии? Нужно спросить об этом у испанских СМИ, особенно у мадридских. Возможно, у них больше информации, чем у нас.

У нас нет такого чувства касательно Эрлинга», – сказал Гвардиола.