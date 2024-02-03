Реакция Гвардиолы на новость, что Холанд несчастлив в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подозревает, что информация о недовольстве Эрлинга Холанда жизнью в Англии была запущена по инициативе «Реала».
«Холанд несчастлив в Англии? Нужно спросить об этом у испанских СМИ, особенно у мадридских. Возможно, у них больше информации, чем у нас.
У нас нет такого чувства касательно Эрлинга», – сказал Гвардиола.
- Норвежец пропустил почти 2 месяца из-за травмы.
- Он не участвовал в 10 матчах подряд.
- В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 23 играх.