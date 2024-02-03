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    • Реакция Гвардиолы на новость, что Холанд несчастлив в «Манчестер Сити»

    Реакция Гвардиолы на новость, что Холанд несчастлив в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подозревает, что информация о недовольстве Эрлинга Холанда жизнью в Англии была запущена по инициативе «Реала».

    «Холанд несчастлив в Англии? Нужно спросить об этом у испанских СМИ, особенно у мадридских. Возможно, у них больше информации, чем у нас.

    У нас нет такого чувства касательно Эрлинга», – сказал Гвардиола.

    • Норвежец пропустил почти 2 месяца из-за травмы.
    • Он не участвовал в 10 матчах подряд.
    • В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 23 играх.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    03.02.2024 09:48
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