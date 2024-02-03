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    • Президент «Ростова» сделал заявление о будущем Карпина, семья которого уехала в Эстонию

    Президент «Ростова» сделал заявление о будущем Карпина, семья которого уехала в Эстонию

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос о возможном уходе из клуба Валерия Карпина.

    Семья главного тренера уехала жить в Эстонию.

    – Переезд жены Карпина? И? У нас действующий контракт. Для чего тогда дополнительно общаться с Карпиным по поводу будущего?

    – Если Карпин к вам подойдет в конце сезона и скажет: «Я устал, я ухожу».

    – Мы в режиме «если» не рассуждаем. Когда придет, тогда и будем решать. Пока не приходил.

    • Вчера Карпину исполнилось 55 лет.
    • Валерий и Дарья женаты с 2017 года.
    • У них два общих ребенка.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: Sport24

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    03.02.2024 08:26
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    Комментарии (18)
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    TIMOTHY
    1706945955
    Любой тренер может так сказать, причём тут Валера...
    Ответить
    TIMOTHY
    1706946051
    Чё тут раздули то) семья там с детьми, тренер здесь,и что !? Таких случаев по жизни море
    Ответить
    Башка-Кэй-yandex
    1706946186
    Тут все тренера,даже Онопко тренер,кого не ставь рисунок не изменится
    Ответить
    Давид59
    1706948096
    Дурацкий вопрос. Кто его журналистике учил? Могу на его вопрос сам ответить. Если Карпин уйдёт, подпишут другого.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1706952305
    У Валеры все хорошо в Ростове и с президентом! В Ростове болельщики понимающие за Валеру,денег то особых нет! Да нормально у него там ,футболисты многие идут в Ростов к Валере а не в клуб
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1706953772
    Ростов любит Валеру! Валера любит Ростов! Точка
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1706963058
    Ненавижу российскую журналистику! Всегда РАСКАЧИВАЮТ ЛОДКУ либо пытаются насильно всучить ценный документ страны. Ну, какое тебе дело, что там у кого происходит. Иди посмотри во сколько человек в туалет ещё ходит и напиши об этом ПЕРВЫЙ (чтобы выделиться). Честно, лично покрамсал бы на пятаки таких любознательных. Пожалуй, самая б..дская профессия, которую ненавидят фактически все... Вот то ли дело советская была. Приятно было посмотреть. Всегда работала аккуратно, профессионально и на высшем уровне. А вот современная, ну это прям какая-то желтуха, причём на всех уровнях.
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1706970117
    Перспектив окончания "ужаса" пока нет(ну если пу вперёд ногами не вынесут, или Надеждин победит на выборах). Поэтому думается мне лично, Валера имеет желание последовать за семьёй.
    Ответить
    Slava-Plutov-google
    1706990141
    Что беспокоится скоро чухонь будет Россией
    Ответить
    Vasy-_-google
    1707035688
    Жена на мой вкус вообще ни о чем) а кто она по национальности? Если эстонка то ветер ей в одно место. А, вообще, сми просто не о чем писать, делают новости на ровно месте. Йух с ней, это их жизнь! Не знал никогда и не хочу знать. Я болельщик русских которые чего добились в спорте, эти не достойны уделять на них внимание
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