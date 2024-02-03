Президент «Ростова» сделал заявление о будущем Карпина, семья которого уехала в Эстонию

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос о возможном уходе из клуба Валерия Карпина.

Семья главного тренера уехала жить в Эстонию.

– Переезд жены Карпина? И? У нас действующий контракт. Для чего тогда дополнительно общаться с Карпиным по поводу будущего?

– Если Карпин к вам подойдет в конце сезона и скажет: «Я устал, я ухожу».

– Мы в режиме «если» не рассуждаем. Когда придет, тогда и будем решать. Пока не приходил.

Вчера Карпину исполнилось 55 лет.

Валерий и Дарья женаты с 2017 года.

У них два общих ребенка.

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