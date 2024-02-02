Глушаков отреагировал на поздравление с днем рождения от «Спартака» после долгого перерыва

Денис Глушаков рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» не проигнорировал его день рождения в этому году.

27 января футболисту исполнилось 37 лет.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

В его активе 172 матча, 23 гола и 10 ассистов.

Несколько лет клуб не поздравлял бывшего капитана с днем рождения.

«Спокойно отреагировал на поздравление «Спартака» с днeм рождения. Меня не только «Спартак» поздравляет.

Я плохого ничего не делал «Спартаку». Клуб всегда в моей душе. А поздравляли или не поздравляли, наверное, кто-то пришeл и сказал, что нужно это сделать.

В любом случае – историю не вычеркнешь из строк», – заявил Глушаков.