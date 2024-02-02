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    • Глушаков отреагировал на поздравление с днем рождения от «Спартака» после долгого перерыва

    Глушаков отреагировал на поздравление с днем рождения от «Спартака» после долгого перерыва

    Денис Глушаков рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» не проигнорировал его день рождения в этому году.

    • 27 января футболисту исполнилось 37 лет.
    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • В его активе 172 матча, 23 гола и 10 ассистов.
    • Несколько лет клуб не поздравлял бывшего капитана с днем рождения.

    «Спокойно отреагировал на поздравление «Спартака» с днeм рождения. Меня не только «Спартак» поздравляет.

    Я плохого ничего не делал «Спартаку». Клуб всегда в моей душе. А поздравляли или не поздравляли, наверное, кто-то пришeл и сказал, что нужно это сделать.

    В любом случае – историю не вычеркнешь из строк», – заявил Глушаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.02.2024 22:56
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1706906763
    вот же не повезло валере, что эта рыла родилась в одно число с ним.
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