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    • «Спартак» после паузы в несколько лет поздравил Глушакова с днем рождения

    «Спартак» после паузы в несколько лет поздравил Глушакова с днем рождения

    «Спартак» поздравил с днем рождения своего бывшего капитана Дениса Глушакова. В последние годы москвичи этого не делали.

    «Спартак» поздравляет Дениса, желает ему крепкого здоровья и благополучия», – написали москвичи.

    «Очень рад, что клуб сломал эту идиотскую историю с непоздравлением Глушака в соцсетях. Знаю, что лично Олег Малышев принимал участие в искоренении этой порочной практики. Когда молодцы, тогда молодцы!» – написал по ситуации обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Глушаков был в «Спартаке» в 2013-2019 годах.
    • Он провел за команду 173 матча, забил 23 гола.
    • Сейчас 37-летний Глушаков без клуба.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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