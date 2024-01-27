«Спартак» после паузы в несколько лет поздравил Глушакова с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения своего бывшего капитана Дениса Глушакова. В последние годы москвичи этого не делали.

«Спартак» поздравляет Дениса, желает ему крепкого здоровья и благополучия», – написали москвичи.

«Очень рад, что клуб сломал эту идиотскую историю с непоздравлением Глушака в соцсетях. Знаю, что лично Олег Малышев принимал участие в искоренении этой порочной практики. Когда молодцы, тогда молодцы!» – написал по ситуации обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.