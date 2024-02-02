Глушаков – журналисту: «Ты где ветерана нашeл?»

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков ответил на вопросы о сборах с «Ростовом».
– На какой стадии находится твоя история с переходом в «Ростов»?
– Про историю ничего говорить не хочу. Состояние физическое хорошее. Вся команда под нагрузками, видно, что команде тяжело. Но это сборы.
– Был ли какой‑то разговор с Валерием Карпиным?
– Никакого особо разговора не было. Как со всеми футболистами, так и со мной.
– Что скажешь о коллективе, о команде? Это редкость, когда в молодую команду приходит такой суперветеран.
– Ты где ветерана нашел (смеется)? Я еще молодой и перспективный.
Приятно быть в команде. Это «Ростов», донская земля моя родная. Пока еще силы есть, еще подвигаюсь.
Просто есть силы. Наш чемпионат сейчас чуть‑чуть ослаб. Если бы был не готов и не мог играть, я бы давно закончил карьеру.
Пока есть силенки, надо еще играть в футбол. И получать удовольствие. Закончить карьеру всегда можно. Но вернуться ты уже не вернешься.
- На прошлой неделе Глушакову исполнилось 37 лет.
- Сейчас он свободный агент. Контракт со «Спартаком» из Костромы был расторгнут 30 января.
- «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.