Глушаков – журналисту: «Ты где ветерана нашeл?»

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков ответил на вопросы о сборах с «Ростовом».

– На какой стадии находится твоя история с переходом в «Ростов»?

– Про историю ничего говорить не хочу. Состояние физическое хорошее. Вся команда под нагрузками, видно, что команде тяжело. Но это сборы.

– Был ли какой‑то разговор с Валерием Карпиным?

– Никакого особо разговора не было. Как со всеми футболистами, так и со мной.

– Что скажешь о коллективе, о команде? Это редкость, когда в молодую команду приходит такой суперветеран.

– Ты где ветерана нашел (смеется)? Я еще молодой и перспективный.

Приятно быть в команде. Это «Ростов», донская земля моя родная. Пока еще силы есть, еще подвигаюсь.

Просто есть силы. Наш чемпионат сейчас чуть‑чуть ослаб. Если бы был не готов и не мог играть, я бы давно закончил карьеру.

Пока есть силенки, надо еще играть в футбол. И получать удовольствие. Закончить карьеру всегда можно. Но вернуться ты уже не вернешься.