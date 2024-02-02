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    Глушаков – журналисту: «Ты где ветерана нашeл?»

    Экс-футболист сборной России Денис Глушаков ответил на вопросы о сборах с «Ростовом».

    – На какой стадии находится твоя история с переходом в «Ростов»?

    – Про историю ничего говорить не хочу. Состояние физическое хорошее. Вся команда под нагрузками, видно, что команде тяжело. Но это сборы.

    – Был ли какой‑то разговор с Валерием Карпиным?

    – Никакого особо разговора не было. Как со всеми футболистами, так и со мной.

    – Что скажешь о коллективе, о команде? Это редкость, когда в молодую команду приходит такой суперветеран.

    – Ты где ветерана нашел (смеется)? Я еще молодой и перспективный.

    Приятно быть в команде. Это «Ростов», донская земля моя родная. Пока еще силы есть, еще подвигаюсь.

    Просто есть силы. Наш чемпионат сейчас чуть‑чуть ослаб. Если бы был не готов и не мог играть, я бы давно закончил карьеру.

    Пока есть силенки, надо еще играть в футбол. И получать удовольствие. Закончить карьеру всегда можно. Но вернуться ты уже не вернешься.

    • На прошлой неделе Глушакову исполнилось 37 лет.
    • Сейчас он свободный агент. Контракт со «Спартаком» из Костромы был расторгнут 30 января.
    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2024 21:33
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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1706911784
    В Костроме играть не смог как надо
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