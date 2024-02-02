Обляков оценил размен Кругового на Фернандеса между ЦСКА и «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал трансферные истории Марио Фернандеса и Данила Кругового.

Бразилец летом был близок к возвращению в ЦСКА, но в итоге перешел в «Зенит».

Круговой зимой отказался продлевать контракт с «Зенитом» ради ухода в ЦСКА по окончании сезона.

– Скоро в ЦСКА перейдет твой давний знакомый – Круговой. Когда узнал об этом?

– Наверное, как и все. Чуть ранее увидел в телеграме новость, что переход близко, но не хотел сразу беспокоить Кругового, поэтому написал ему через три дня: «Чего, когда к нам на сборы?» Он подумал, что я узнал детали, но это всего лишь были слухи тогда.

Конечно, я обрадовался. Видел, что многие удивились – все-таки это чемпион, родной город.

– Круговой, Марио Фернандес, Медина. Самый удивительный переход?

– Медина. Не верил, что возможен переход из ЦСКА в «Спартак».

– В чью пользу размен Кругового на Марио?

– Ты как думаешь?

– Мне кажется, ЦСКА.

– Я уверен в этом. Марио почти 34, Кругу будет 26. Я знаю его качества: это топ-игрок.

– О чем подумал, когда увидел забег Марио после гола Дугласа?

– Это странно. Возможно, он объясняет это эмоциями, но для любого, кто поддерживает ЦСКА, это неприемлемо.