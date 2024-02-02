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    • Обляков оценил размен Кругового на Фернандеса между ЦСКА и «Зенитом»

    Обляков оценил размен Кругового на Фернандеса между ЦСКА и «Зенитом»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал трансферные истории Марио Фернандеса и Данила Кругового.

    • Бразилец летом был близок к возвращению в ЦСКА, но в итоге перешел в «Зенит».
    • Круговой зимой отказался продлевать контракт с «Зенитом» ради ухода в ЦСКА по окончании сезона.

    – Скоро в ЦСКА перейдет твой давний знакомый – Круговой. Когда узнал об этом?

    – Наверное, как и все. Чуть ранее увидел в телеграме новость, что переход близко, но не хотел сразу беспокоить Кругового, поэтому написал ему через три дня: «Чего, когда к нам на сборы?» Он подумал, что я узнал детали, но это всего лишь были слухи тогда.

    Конечно, я обрадовался. Видел, что многие удивились – все-таки это чемпион, родной город.

    – Круговой, Марио Фернандес, Медина. Самый удивительный переход?

    – Медина. Не верил, что возможен переход из ЦСКА в «Спартак».

    – В чью пользу размен Кругового на Марио?

    – Ты как думаешь?

    – Мне кажется, ЦСКА.

    – Я уверен в этом. Марио почти 34, Кругу будет 26. Я знаю его качества: это топ-игрок.

    – О чем подумал, когда увидел забег Марио после гола Дугласа?

    – Это странно. Возможно, он объясняет это эмоциями, но для любого, кто поддерживает ЦСКА, это неприемлемо.

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    Источник: Sports.ru

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    02.02.2024 20:24
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    Комментарии (1)
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    Красногвардейчик
    1706913588
    Да какой это обмен? Фернандес по большому счёту не нужен был Зениту, но Медведеву насолить московским клубам...хлебом не корми) В итоге за что боролись на то и напоролись, получили вялого лавочника, которому приходится платить пенсию)) В случае с Круговым, не жарко ни холодно, с моей точки зрения, он не усилит ЦСКА, это просто затыкание дыр в команде. Чтобы ЦСКА решать глобальные задачи, нужны не Агаповы, Мусаевы или Круговые....нужны более серьёзные трансферы
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