Обляков оценил размен Кругового на Фернандеса между ЦСКА и «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал трансферные истории Марио Фернандеса и Данила Кругового.
- Бразилец летом был близок к возвращению в ЦСКА, но в итоге перешел в «Зенит».
- Круговой зимой отказался продлевать контракт с «Зенитом» ради ухода в ЦСКА по окончании сезона.
– Скоро в ЦСКА перейдет твой давний знакомый – Круговой. Когда узнал об этом?
– Наверное, как и все. Чуть ранее увидел в телеграме новость, что переход близко, но не хотел сразу беспокоить Кругового, поэтому написал ему через три дня: «Чего, когда к нам на сборы?» Он подумал, что я узнал детали, но это всего лишь были слухи тогда.
Конечно, я обрадовался. Видел, что многие удивились – все-таки это чемпион, родной город.
– Круговой, Марио Фернандес, Медина. Самый удивительный переход?
– Медина. Не верил, что возможен переход из ЦСКА в «Спартак».
– В чью пользу размен Кругового на Марио?
– Ты как думаешь?
– Мне кажется, ЦСКА.
– Я уверен в этом. Марио почти 34, Кругу будет 26. Я знаю его качества: это топ-игрок.
– О чем подумал, когда увидел забег Марио после гола Дугласа?
– Это странно. Возможно, он объясняет это эмоциями, но для любого, кто поддерживает ЦСКА, это неприемлемо.