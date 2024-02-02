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    Булыкин назвал «самую российскую команду» РПЛ

    Дмитрий Булыкин похвалил кадровую политику «Локомотива».

    «Локомотив» очень хорошо проводит свое межсезонье. Приятно видеть, что команда не тратит огромные деньги на иностранцев, а пытается воспитывать своих.

    «Локо» – сейчас самая российская команда. Нынешний коллектив очень симпатичный.

    По последним трансферам можно поставить хорошую оценку клубу, подписания иностранцев очень выгодные и могут принести пользу без больших финансовых потерь.

    Надеюсь, после возобновления сезона они продолжат взбираться наверх турнирной таблицы», – сказал Булыкин.

    • «Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ.
    • Зимой клуб усилился 2 игроками – оба легионеры.

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    Источник: Sport24

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    02.02.2024 17:51
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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1706892085
    Ну и толку от того, что они пытаются кого-то воспитать? Во-первых , такая тактика развития ничего не приносит, а наоборот локо от медалей отдаляет, перестройка после немцев кардинально что-то не поменяло. Во-вторых молодым нужна почта для развития, в чемпионате ее не получить, так какой смысл от этого всего?
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