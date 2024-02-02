Булыкин назвал «самую российскую команду» РПЛ

Дмитрий Булыкин похвалил кадровую политику «Локомотива».
«Локомотив» очень хорошо проводит свое межсезонье. Приятно видеть, что команда не тратит огромные деньги на иностранцев, а пытается воспитывать своих.
«Локо» – сейчас самая российская команда. Нынешний коллектив очень симпатичный.
По последним трансферам можно поставить хорошую оценку клубу, подписания иностранцев очень выгодные и могут принести пользу без больших финансовых потерь.
Надеюсь, после возобновления сезона они продолжат взбираться наверх турнирной таблицы», – сказал Булыкин.
- «Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ.
- Зимой клуб усилился 2 игроками – оба легионеры.