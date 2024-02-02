Мостовой: «Любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля»

Александр Мостовой снова высказался об эффективности главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Посмотрите на траты «Спартака» – это клуб с большими возможностями. Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьез не претендует на чемпионство.

Конечно, в этом вина главного тренера. Ну не хочется снова эту песню заводить. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля», – считает Мостовой.