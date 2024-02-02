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    • Мостовой: «Любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля»

    Мостовой: «Любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля»

    Александр Мостовой снова высказался об эффективности главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Посмотрите на траты «Спартака» – это клуб с большими возможностями. Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьез не претендует на чемпионство.

    Конечно, в этом вина главного тренера. Ну не хочется снова эту песню заводить. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля», – считает Мостовой.

    • У «Спартака» 30 очков в 18 турах РПЛ.
    • Отставание от лидера – 8 баллов.
    • Московская команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.02.2024 16:56
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    Комментарии (8)
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    NewLife
    1706885405
    Любой пздбол мог бы работать на РБ Спорт не хуже Мостового, Канчельскиса, Петржелы))
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1706886155
    А некоторые - значительно лучше.
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    АлексМак
    1706886353
    это точно
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706886760
    Оскалился на Абаскальку,как собака на мёрзлое гавно
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706887333
    Уровень рыжего это дворник на Закрывашке. Гыгыгы
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    САДЫЧОК
    1706888948
    Мостовой муфел.
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    Krics
    1706892976
    Походу Медведев доплачивает Саньку за хайп Спартака,ихмо.
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    k611
    1706898261
    Вот когда сам этот балабол возглавит какой-нибудь клуб, то поймёт что тренировать и пиз.. ть про это не одно и тоже.
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