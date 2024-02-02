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    • Агент Абаскаля оценил уровень доверия к тренеру со стороны руководства «Лукойла»

    Агент Абаскаля оценил уровень доверия к тренеру со стороны руководства «Лукойла»

    Агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер оценил степень доверия к 34-летнему специалисту со стороны клуба и его владельца – компании «Лукойл».

    «Абаскаль на 100 процентов принадлежит только «Спартаку», и мы чувствуем полное доверие со стороны всего руководства «Спартака» и «Лукойла», – сказал Мешедер.

    Ранее Абаскаля называли претендентом на пост главного тренера «Кадиса», однако позже туда был назначен Маурисио Пеллегрино.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • В прошлом сезоне команда выиграла бронзовые медали.
    • После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают 5 место, набрав 30 очков.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    02.02.2024 12:35
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1706867324
    "Тим Талер (Мешедер ), или Проданный смех.. " Полное доверие.
    Ответить
    TIMOTHY
    1706874288
    У нас курс доллара стабильнее уровня Лукойл
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706874723
    Рыжий верим! До самого Пердива верим! Гыгыгы
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