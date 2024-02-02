Агент Абаскаля оценил уровень доверия к тренеру со стороны руководства «Лукойла»

Агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер оценил степень доверия к 34-летнему специалисту со стороны клуба и его владельца – компании «Лукойл».

«Абаскаль на 100 процентов принадлежит только «Спартаку», и мы чувствуем полное доверие со стороны всего руководства «Спартака» и «Лукойла», – сказал Мешедер.

Ранее Абаскаля называли претендентом на пост главного тренера «Кадиса», однако позже туда был назначен Маурисио Пеллегрино.