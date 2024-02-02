Уткин высмеял «Зенит» из-за попытки купить Тикнизяна

Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал попытку «Зенита» приобрести защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

,«Зенит» продолжает мучительный поиск футболиста с российским паспортом, ну или хотя бы имеющего право играть в российском чемпионате вне лимита легионеров. Понимаете, на 8 миллионов уже не нашли. «Зенит» убеждает, что переговоры по Тикнизяну продолжаются. Но сам Тикнизян никак на это не реагирует. Он считает, что вопрос закрыт. Посмотрим, во что это выльется.

«Зенит» еще пытался переключиться на динамовца Скопинцева, но им сказали: «Ребята, это будет стоить еще дороже, чем Тикнизян, поэтому идите-ка вы пока своей дорогой». Ну, Зенит и идет. Его магистральная дорога нам всем прекрасно известна, и за этим следить мы тоже не устаем», – сказал Уткин.