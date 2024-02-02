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    Уткин высмеял «Зенит» из-за попытки купить Тикнизяна

    Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал попытку «Зенита» приобрести защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    ,«Зенит» продолжает мучительный поиск футболиста с российским паспортом, ну или хотя бы имеющего право играть в российском чемпионате вне лимита легионеров. Понимаете, на 8 миллионов уже не нашли. «Зенит» убеждает, что переговоры по Тикнизяну продолжаются. Но сам Тикнизян никак на это не реагирует. Он считает, что вопрос закрыт. Посмотрим, во что это выльется.

    «Зенит» еще пытался переключиться на динамовца Скопинцева, но им сказали: «Ребята, это будет стоить еще дороже, чем Тикнизян, поэтому идите-ка вы пока своей дорогой». Ну, Зенит и идет. Его магистральная дорога нам всем прекрасно известна, и за этим следить мы тоже не устаем», – сказал Уткин.

    • Сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры по трансферу Тикнизяна.
    • Ранее сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    02.02.2024 09:29
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    Комментарии (27)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706857810
    Смеётся тот, кто смеётся последний! Гыгыгы
    Ответить
    welmerd
    1706857872
    Пpoгнозы на футбoл - leobets.ru
    Ответить
    russkiisergei
    1706859334
    голубые просто лохи получается? дойная корова!!! доите их все клубы планеты!!!
    Ответить
    Красногвардейчик
    1706860741
    Молодец Василий, трольнул бо,мжатню))
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    Айболид
    1706862641
    Злая василиса , интересна причина очередного всплеска коричневой субстанции внутри этого типа . Наверно в треники опять не влез или курьер в пиццу плюнул . Но скорее всего всё банально - василиса посрал , а подтереться и портки надеть не смог .
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    Taps
    1706864330
    Гнусная политика от бессилия. Своих воспитывать не хотим, скупаем дерьмо по миру.
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    Дубина
    1706865068
    Мда... Стыдно стране за помойный аль-бзянит всем! Денег куча и то ладу не дадут! Бзянит гробит Российских игроков гос.деньгами. Позор вшивым.
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    JTherry
    1706865721
    "...идите-ка вы пока своей дорогой..." похоже, Василий послал бом.жей прямой дорогой в свои фарм-клубы - к колизейщикам и пуховым платкам, ну, может, с уральским дядей Гришей удастся договориться, эти от газового бабла Алёши не откажутся, только продавать там нечего...)))
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    Цугундeр
    1706875028
    Не накапало Василию на карту в этот раз.Питер ,вы -жмоты !)
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