Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • АПЛ. «МЮ» благодаря голу Майну на 97-й минуте вырвал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3)

    АПЛ. «МЮ» благодаря голу Майну на 97-й минуте вырвал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3)

    «Манчестер Юнайтед» в 22-м туре АПЛ победил «Вулверхэмптон». Гости забили решающий мяч на 90+7 минуте – отличился Кобби Майну.

    У манчестерцев также забил форвард Маркус Рэшфорд, угодивший в скандал из-за пьяной вечеринки недельной давности.

    Форвард гостей Расмус Хойлунд оформил 1+1.

    «МЮ» поднялся на седьмое место. «Вулверхэмптон» остался 11-м.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 3:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 5; 0:2 – Хойлунд, 22; 1:2 – Сарабия, 71 (с пенальти); 1:3 – Мактоминей, 75; 2:3 – Килман, 85; 3:3 – Нету, 90+5; 3:4 – Майну, 90+7.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новости по теме
    «МЮ» не реализовал два «убойных» момента в матче с «Лутоном»
    АПЛ. Дубль Хойлунда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лутоном» 2
    Обзор матча «Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед» голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2024 01:17
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LOKOfanatik19
    1706850083
    Жесть и то чуть не просрали...
    Ответить
    Oldtrafford83
    1706850481
    Спасибо Коби что ты есть)) Желаю дальнейшего развития, надеюсь с Карлосом наконец то будет стабильность в опорной зоне.
    Ответить
    Sedoi_Goblin
    1706858245
    Игра чем-то второй матч с Копенгагеном напомнила.. Так же быстро повели, тоже 2:0.. Ладно хоть в этот раз победили!)))
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1706865979
    Все равно напрягает Количество пропущенных в этом сезоне
    Ответить
    ц
    1706898931
    Онана это нечто...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+