АПЛ. «МЮ» благодаря голу Майну на 97-й минуте вырвал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3)

«Манчестер Юнайтед» в 22-м туре АПЛ победил «Вулверхэмптон». Гости забили решающий мяч на 90+7 минуте – отличился Кобби Майну.
У манчестерцев также забил форвард Маркус Рэшфорд, угодивший в скандал из-за пьяной вечеринки недельной давности.
Форвард гостей Расмус Хойлунд оформил 1+1.
«МЮ» поднялся на седьмое место. «Вулверхэмптон» остался 11-м.
Англия. АПЛ. 22-й тур
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 3:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Рэшфорд, 5; 0:2 – Хойлунд, 22; 1:2 – Сарабия, 71 (с пенальти); 1:3 – Мактоминей, 75; 2:3 – Килман, 85; 3:3 – Нету, 90+5; 3:4 – Майну, 90+7.