Карпин – о свадьбе дочери: «Забрали – и хорошо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свадьбу дочери Валерии, состоявшуюся в 2023 году.

– Этим летом вы выдали одну из них замуж. Что это за момент для отца?

– Смешанные чувства. С одной стороны, вроде как отдаешь своего родного человека, с другой – думаешь: «Забрали – и хорошо». (Смеется.)

– Жених дочки был в курсе, кто вы?

– Да, он болельщик «Сельты». Но больше то, как я играл, помнят его родители.

– А вообще часто узнают в Виго и в Сан-Себастьяне?

– Чаще, чем в Москве.