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    Карпин – о свадьбе дочери: «Забрали – и хорошо»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свадьбу дочери Валерии, состоявшуюся в 2023 году.

    – Этим летом вы выдали одну из них замуж. Что это за момент для отца?

    – Смешанные чувства. С одной стороны, вроде как отдаешь своего родного человека, с другой – думаешь: «Забрали – и хорошо». (Смеется.)

    – Жених дочки был в курсе, кто вы?

    – Да, он болельщик «Сельты». Но больше то, как я играл, помнят его родители.

    – А вообще часто узнают в Виго и в Сан-Себастьяне?

    – Чаще, чем в Москве.

    • Карпин играл в Испании за «Сельту», «Реал Сосьедад».
    • Дочь живет в Испании с мужем.
    • Валерия была рождена в 1-м браке Карпина.

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    Источник: Sport24

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    02.02.2024 00:40
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    Комментарии (9)
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    alex1951
    1706832185
    А моё поколение ,когда в Эстонии он еще из яйца вылезал ,помоему 1987 год был.... Что дистрофичный малчык станет тренером Великой Страны...... Теперь он ПУП ЗЕМЛИ и ему все ПОХ......
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    Cleaner
    1706861919
    Валера, это ниже плинтуса...(((
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