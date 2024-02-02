Карпин – о свадьбе дочери: «Забрали – и хорошо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свадьбу дочери Валерии, состоявшуюся в 2023 году.
– Этим летом вы выдали одну из них замуж. Что это за момент для отца?
– Смешанные чувства. С одной стороны, вроде как отдаешь своего родного человека, с другой – думаешь: «Забрали – и хорошо». (Смеется.)
– Жених дочки был в курсе, кто вы?
– Да, он болельщик «Сельты». Но больше то, как я играл, помнят его родители.
– А вообще часто узнают в Виго и в Сан-Себастьяне?
– Чаще, чем в Москве.
- Карпин играл в Испании за «Сельту», «Реал Сосьедад».
- Дочь живет в Испании с мужем.
- Валерия была рождена в 1-м браке Карпина.