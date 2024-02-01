Кузьмичев: «Трансфер Тикнизяна в «Зенит» еще возможен»

Бывший функционер академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев не исключил трансфер защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».
«Думаю, «Зенит» предпримет еще какую-то попытку договориться. Считаю, что этот переход все еще вполне возможен. Футболисты с российским паспортом «Зениту» нужны. Клуб приложит максимум усилий. Если бы Тикнизян категорично не хотел переходить, не дошло бы даже до обсуждения контракта. Поэтому, конечно, он понимает, что переход в «Зенит» – очень высокая конкуренция.
Большая зарплата Тикнизяна? Он хочет видеть, что в нем заинтересованы, как в легионерах, которые играют в Санкт-Петербурге. Если он будет получать меньше игрового времени, то он сможет, по крайней мере, хорошо зарабатывать», – сказал Кузьмичев.
- Сообщалось, что «Зенит» пытается продолжить переговоры по поводу трансфера защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива».
- Ранее сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.