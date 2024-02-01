Кузьмичев: «Трансфер Тикнизяна в «Зенит» еще возможен»

Бывший функционер академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев не исключил трансфер защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Думаю, «Зенит» предпримет еще какую-то попытку договориться. Считаю, что этот переход все еще вполне возможен. Футболисты с российским паспортом «Зениту» нужны. Клуб приложит максимум усилий. Если бы Тикнизян категорично не хотел переходить, не дошло бы даже до обсуждения контракта. Поэтому, конечно, он понимает, что переход в «Зенит» – очень высокая конкуренция.

Большая зарплата Тикнизяна? Он хочет видеть, что в нем заинтересованы, как в легионерах, которые играют в Санкт-Петербурге. Если он будет получать меньше игрового времени, то он сможет, по крайней мере, хорошо зарабатывать», – сказал Кузьмичев.