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    • Романцев заявил о преимуществе «Спартака» перед мартовским матчем с «Зенитом»

    Романцев заявил о преимуществе «Спартака» перед мартовским матчем с «Зенитом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и спартаковцами.

    • Игра в Санкт-Петербурге состоится 2 марта.
    • «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
    • «Спартак» в случае победы сократит отставание от 1-го места до 5 очков.

    «Подобное начало не представляется для «Спартака» таким уж мрачным. Прежде всего потому, что в этой встрече он будет иметь определенное психологическое преимущество. Ведь на сей раз для «Зенита» это будет не очередной спор с историческим противником, а игра, которая в гонке за «Краснодаром» исключает право на ошибку. Да и переполненные трибуны «Газпром Арены» будут жить только победой.

    Все это тяжким грузом способно навалиться на хозяев, которые могут просто перегореть. Такое порой случается даже с опытными бойцами. Спартаковцам же следует это учитывать. А потому они должны действовать предельно раскованно, уверенно и свободно. Что также может еще больше заставить нервничать соперника», – сказал Романцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2024 19:09
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    Комментарии (22)
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    fakeid
    1706810406
    на золотой мачт зенита спартаг собрался. 2:1. потом в меньшинстве сделали 2:2, и только в добавленное зенит вырвал игру. я бы не ставил на разгром, тем более после отпуска.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1706811344
    Романец видимо с 90 ых припас себе бромантам и сегодня лишнего хапанул ))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1706811445
    Какие психологические грузы на топ клуб,ау,вы там чего)) Зенит эту секту просто растопчет....
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    WILDLING_HRUNDEL
    1706811559
    Будет очередное унижение тушинского колхоза , победа с крупным счётом..
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    TIMOTHY
    1706812380
    Романец видимо до сих пор юбилей отмечает)) такую чушь отморосил)
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    TIMOTHY
    1706812406
    Зенит угробит этот недоклуб нытиков
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    WE ARE FOR PETER
    1706812738
    Будет очередной разгром секты и допинг не поможет тушинским
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    VPERDIV SPARTAK
    1706813243
    Старый клоун из спартаковского цирка)
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    Ziklop
    1706818093
    будет день и увидим что выйдет! игра всё расставит по местам.
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    Spirit_78
    1706826693
    А я вот очень рад, что такие высказывания начали появляться. Когда пытаются недооценить Зенит - это почти на 100% гарантирует ему победу. Так что пусть и дальше высказываются о том, как плохо будет Зениту в этом матче))
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