Романцев заявил о преимуществе «Спартака» перед мартовским матчем с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и спартаковцами.

Игра в Санкт-Петербурге состоится 2 марта.

«Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

«Спартак» в случае победы сократит отставание от 1-го места до 5 очков.

«Подобное начало не представляется для «Спартака» таким уж мрачным. Прежде всего потому, что в этой встрече он будет иметь определенное психологическое преимущество. Ведь на сей раз для «Зенита» это будет не очередной спор с историческим противником, а игра, которая в гонке за «Краснодаром» исключает право на ошибку. Да и переполненные трибуны «Газпром Арены» будут жить только победой.

Все это тяжким грузом способно навалиться на хозяев, которые могут просто перегореть. Такое порой случается даже с опытными бойцами. Спартаковцам же следует это учитывать. А потому они должны действовать предельно раскованно, уверенно и свободно. Что также может еще больше заставить нервничать соперника», – сказал Романцев.