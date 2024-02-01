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    Карпин высказался о возможном уходе из «Ростова»

    Главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину задали вопрос про возможный уход из клуба.

    – Осенью прошлого года вы говорили, что может так случиться, что вы устанете от работы в «Ростове» и уйдете. Как сейчас себя ощущаете в плане моральных и физических сил? Можете ли сказать, что все хорошо?

    – Ну вы как обычно... Как бы помягче сказать?

    – Все не так слышите.

    – Услышали звон, не зная, где он. Никто не говорил, что я куда-то там собираюсь, что я устал или еще что-то. В принципе в жизни любого человека, кто здесь есть, может случиться момент: «Да пошло оно все».

    Нигде не прозвучала фраза от меня о том, что я устал. Может так случиться в жизни. Может настать момент, когда скажешь: «Надоело».

    Поэтому говорить о том, что я собирался куда-то или собираюсь куда-то, абсолютно неправильно. Это было сказано в контексте передачи «Итоги». Просто любят у нас выдергивать фразы из контекста.

    – А по шкале «я в полном порядке», «что-то подустал» и «да пошло оно все» вы где находитесь?

    – Сейчас в диком порядке.

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • Завтра, 2 февраля, команда стартует в Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.
    • Также Карпин тренирует сборную России.

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    Источник: Sports.ru

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    01.02.2024 16:47
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1706800694
    Валера и не вздумай
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    Сергей-Фахрудинов-vkontak
    1706859609
    Да и пох на этого Карпина. Одни понты. Что он сделал такого? Ничего. Отдоил от рфс бабла. И на этом всё. Будь я на месте некоторых игроков Ростова, он бы уже от меня получил по соске. Берега попутал, игрочишко....
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