Карпин высказался о возможном уходе из «Ростова»

Главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину задали вопрос про возможный уход из клуба.
– Осенью прошлого года вы говорили, что может так случиться, что вы устанете от работы в «Ростове» и уйдете. Как сейчас себя ощущаете в плане моральных и физических сил? Можете ли сказать, что все хорошо?
– Ну вы как обычно... Как бы помягче сказать?
– Все не так слышите.
– Услышали звон, не зная, где он. Никто не говорил, что я куда-то там собираюсь, что я устал или еще что-то. В принципе в жизни любого человека, кто здесь есть, может случиться момент: «Да пошло оно все».
Нигде не прозвучала фраза от меня о том, что я устал. Может так случиться в жизни. Может настать момент, когда скажешь: «Надоело».
Поэтому говорить о том, что я собирался куда-то или собираюсь куда-то, абсолютно неправильно. Это было сказано в контексте передачи «Итоги». Просто любят у нас выдергивать фразы из контекста.
– А по шкале «я в полном порядке», «что-то подустал» и «да пошло оно все» вы где находитесь?
– Сейчас в диком порядке.
- Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
- Завтра, 2 февраля, команда стартует в Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.
- Также Карпин тренирует сборную России.