Карпин высказался о возможном уходе из «Ростова»

Главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину задали вопрос про возможный уход из клуба.

– Осенью прошлого года вы говорили, что может так случиться, что вы устанете от работы в «Ростове» и уйдете. Как сейчас себя ощущаете в плане моральных и физических сил? Можете ли сказать, что все хорошо?

– Ну вы как обычно... Как бы помягче сказать?

– Все не так слышите.

– Услышали звон, не зная, где он. Никто не говорил, что я куда-то там собираюсь, что я устал или еще что-то. В принципе в жизни любого человека, кто здесь есть, может случиться момент: «Да пошло оно все».

Нигде не прозвучала фраза от меня о том, что я устал. Может так случиться в жизни. Может настать момент, когда скажешь: «Надоело».

Поэтому говорить о том, что я собирался куда-то или собираюсь куда-то, абсолютно неправильно. Это было сказано в контексте передачи «Итоги». Просто любят у нас выдергивать фразы из контекста.

– А по шкале «я в полном порядке», «что-то подустал» и «да пошло оно все» вы где находитесь?

– Сейчас в диком порядке.