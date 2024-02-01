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    Абаскаль высказался о возможной отставке из «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что оценивать результаты команды следует в конце сезона.

    – Генеральный директор Олег Малышев сказал, что клуб оценивает результаты команды на данный момент как неудовлетворительные. Следовательно, вопрос к вам: а как вы оцениваете результаты?

    И второй вопрос, вне контекста «Кадиса». Еще до «Кадиса» были слухи относительно вашей возможной отставки. Хотелось бы узнать, как они на вас влияют, и что вам об этом было известно?

    – По первому вопросу скажу, что результаты оцениваются в конце сезона. Сейчас нет еще ни одной команды, которая выиграла титул или, наоборот, вылетела в низшую лигу. Сейчас, после этой долгой паузы, конкуренция в чемпионате может привести к разным результатам. Будем смотреть в конце сезона.

    Что касается второго вопроса, то, как вы знаете, я год назад продлил контракт со «Спартаком». Мы работаем над проектом. Проект всегда нужно завершать. Понятное дело, это часть футбола, часть нашей профессии: если есть недовольство, то обычно меняется пилот. Мы это принимаем и понимаем.

    Конечно, если есть возможность работать в этих условиях, с этими людьми, с этой поддержкой, то, естественно, мы сделаем это.

    • Абаскаль тренирует «Спартака» с лета 2022 года. В прошлом сезоне команда выиграла бронзовые медали.
    • После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают 5 место, набрав 30 очков.

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    Источник: Sports.ru

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    01.02.2024 14:54
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    Комментарии (9)
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    TIMOTHY
    1706788871
    За хорошую неустойку давно свалил бы испашка
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706789637
    Физрука не оторвёшь от мазутной кормушки. Ему больше никто и никогда не даст столько денег. Десятую часть от свинячего бобла ему не видать как своих рыжих ушей. Этого проходимца никто в футбольном мире не знает. Гыгыгы
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    WILDLING_HRUNDEL
    1706789766
    Этот псих никому не нужен
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    VVM1964
    1706790475
    День Абаскаля и помойных почитателей Спартака - они же первые реагируют на любое упоминание о Спартаке и всём что с ним связано !!! )))
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