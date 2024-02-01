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    Махачкалинское «Динамо» подтвердило уход Бердыева

    Махачкалинское «Динамо» подтвердило, что Курбан Бердыев принял решение покинуть пост главного тренера команды.

    «Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке.

    ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу.

    Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/24 до назначения нового главного тренера», – говорится в сообщении клуба.

    • Бердыев возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.
    • В текущем сезоне команда лидирует в Первой лиге, опережая идущие вторыми «Химки» на одно очко. У махачкалинцев 37 очков после 20 туров.
    • Сообщалось, что Бердыев в будущем возглавит сборную Азербайджана.

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    Источник: официальный сайт «Динамо» Мх

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    01.02.2024 14:25
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1706860730
    Там тупик ....нет стадиона и достаточно денег для РПЛ , и даже заняв 1 место , Динамо будет вынуждено отказаться от РПЛ....наверняка это и есть истинная причина ухода КББ .
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