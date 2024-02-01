Махачкалинское «Динамо» подтвердило уход Бердыева

Махачкалинское «Динамо» подтвердило, что Курбан Бердыев принял решение покинуть пост главного тренера команды.

«Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке.

ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу.

Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/24 до назначения нового главного тренера», – говорится в сообщении клуба.