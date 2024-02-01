Махачкалинское «Динамо» подтвердило уход Бердыева

Махачкалинское «Динамо» подтвердило, что Курбан Бердыев принял решение покинуть пост главного тренера команды.
«Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке.
ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу.
Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/24 до назначения нового главного тренера», – говорится в сообщении клуба.
- Бердыев возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.
- В текущем сезоне команда лидирует в Первой лиге, опережая идущие вторыми «Химки» на одно очко. У махачкалинцев 37 очков после 20 туров.
- Сообщалось, что Бердыев в будущем возглавит сборную Азербайджана.