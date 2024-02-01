Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль ответил на вопрос о наличии предложений от других клубов

    Абаскаль ответил на вопрос о наличии предложений от других клубов

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

    – Отвлекали ли вас слухи о возможном назначении в «Кадис»? Что это было?

    – Слухи есть слухи. Я сконцентрирован на том, чем занимаюсь сейчас. Вот уже полтора года мы работаем в «Спартаке» и продолжаем эту работу, глядя в будущее с позитивом. Смотреть куда-то в сторону некорректно.

    – Конкретные предложения были?

    – Не мне отвечать на такой вопрос. Я не занимаюсь такими вещами. Моя работа – футбол. А об остальном должны говорить агенты.

    • Сообщалось, что 34-летний специалист входил в число кандидатов на пост главного тренера «Кадиса», который в итоге возглавил Маурисио Пеллегрино.
    • Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
    • После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают 5 место, набрав 30 очков.

    Новости по теме
    Ловчев назвал причину конфликтов в «Спартаке»
    Зарема отреагировала на зарплату Мартинса в «Спартаке» 1
    «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу 39
    Источник: «Спорт-экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2024 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1706785311
    Корректный ты наш))) а как на Беришу набросился забыл ))
    Ответить
    NewLife
    1706787095
    Лицемерно.
    Ответить
    alefreddy
    1706787381
    так все красиво и уклончиво только пока нет достойного результата
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706789799
    Кому ты нах нужен такой неловкий физрук. Гыгыгы
    Ответить
    andr45
    1706792101
    А вот Семак не получает прглашений. Впрочем, куда ему и его коллегам сиволапым и бездарным в калачный ряд) В лучшем случае, что им светит - это Казахстан) Но скорее всего - Матч ТВ)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+