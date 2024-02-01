Абаскаль ответил на вопрос о наличии предложений от других клубов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

– Отвлекали ли вас слухи о возможном назначении в «Кадис»? Что это было?

– Слухи есть слухи. Я сконцентрирован на том, чем занимаюсь сейчас. Вот уже полтора года мы работаем в «Спартаке» и продолжаем эту работу, глядя в будущее с позитивом. Смотреть куда-то в сторону некорректно.

– Конкретные предложения были?

– Не мне отвечать на такой вопрос. Я не занимаюсь такими вещами. Моя работа – футбол. А об остальном должны говорить агенты.