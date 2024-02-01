Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бышовец: «Спартак» не умеет создавать рабочую атмосферу внутри команды»

    Бышовец: «Спартак» не умеет создавать рабочую атмосферу внутри команды»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после трансфера в «Спартак» Манфреда Угальде поделился мнением о развитии клуба.

    «Чемпионат идет, традиции сохраняются. Надо ведь говорить о концепции развития команды. А количество иностранных тренеров и их постоянная смена указывает на то, что у клуба нет вектора и концепции развития.

    Тот же «Спартак» пока не умеет создавать рабочую атмосферу внутри команды. А это ведь очень важно. Я не хочу как-то обидеть спартаковцев, сам дружу с многими бывшими игроками этой команды. Надо ведь создавать преемственность и, если и менять тренеров, то делать это последовательно», – сказал Бышовец.

    • «Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ на 5 месте с 30 очками после 18 туров.
    • Зимой в клубе появился новый спортивный директор Томаш Амарал.

    Новости по теме
    Ловчев назвал причину конфликтов в «Спартаке»
    Зарема отреагировала на зарплату Мартинса в «Спартаке» 1
    «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу 39
    Источник: «Евро-футбол.ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2024 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andr45
    1706797597
    Да, долгий опыт работы Бышовца в «Спартаке» даёт ему все основание так высказывать - точно, хоть и нелицеприятно)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+