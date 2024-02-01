Бышовец: «Спартак» не умеет создавать рабочую атмосферу внутри команды»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после трансфера в «Спартак» Манфреда Угальде поделился мнением о развитии клуба.

«Чемпионат идет, традиции сохраняются. Надо ведь говорить о концепции развития команды. А количество иностранных тренеров и их постоянная смена указывает на то, что у клуба нет вектора и концепции развития.

Тот же «Спартак» пока не умеет создавать рабочую атмосферу внутри команды. А это ведь очень важно. Я не хочу как-то обидеть спартаковцев, сам дружу с многими бывшими игроками этой команды. Надо ведь создавать преемственность и, если и менять тренеров, то делать это последовательно», – сказал Бышовец.