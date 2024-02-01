Карпин оценил работу ЭСК РФС: «Бесполезный орган»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что привык к судейству в российском футболе, и оно его больше не бесит.
– Что вас бесит в нашем футболе?
– Навскидку не скажу.
– Судейство?
– Уже не бесит. С ним все стабильно, и, к сожалению, видимо, я уже привык.
– В октябре вы решили воскресить свой телеграм-канал, где жестко раскритиковали судью Шафеева за ошибку в матче с «Краснодаром». Почему выбрали именно эту трибуну?
– По-моему, я никого в своем телеграм-канале не раскритиковал, а выложил скриншоты и видео, чтобы каждый для себя мог определить, была там ошибка или нет. А почему выбрал именно эту трибуну? Ну а где еще?
– На пресс-конференции.
– На пресс-конференции я бы не смог доказать, что третий гол в наши ворота был засчитан ошибочно. А в телеграме использовал скриншоты и видео, на которых было видно явную ошибку судьи. Если будет надо – готов еще писать к себе на канал.
– Чуть позже, снова в своей телеге, вы написали ироничный пост о том, что угадали решение ЭСК по этому эпизоду. Считаете, что этот орган бесполезен?
– С точки зрения того, что тебе не вернут ни очков, ни голов – это бесполезный орган. А то, что тебе могут сказать, что ты был прав… Ну и толку от этого? Тем более, что в 99% случаев ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. Так что, по сути, этот орган бесполезный.
– С [главой судейского комитета РФС] Каманцевым в этом сезоне встречались?
– Нет. В прошлом сезоне он приезжал встречаться с командой, я там тоже был. После этого – все. Да и смысла я в этих встречах не вижу. Ничего не меняется.
- В матче «Краснодар» – «Ростов» 7 октября хозяева одержали победу со счетом 3:2. Позднее ЭСК РФС признало, что судья Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал гол в ворота гостей на 90+5-й минуте матча.
- «Ростов» занимает 10 место с 21 очком после 18 матчей в РПЛ.