Карпин оценил работу ЭСК РФС: «Бесполезный орган»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что привык к судейству в российском футболе, и оно его больше не бесит.

– Что вас бесит в нашем футболе?

– Навскидку не скажу.

– Судейство?

– Уже не бесит. С ним все стабильно, и, к сожалению, видимо, я уже привык.

– В октябре вы решили воскресить свой телеграм-канал, где жестко раскритиковали судью Шафеева за ошибку в матче с «Краснодаром». Почему выбрали именно эту трибуну?

– По-моему, я никого в своем телеграм-канале не раскритиковал, а выложил скриншоты и видео, чтобы каждый для себя мог определить, была там ошибка или нет. А почему выбрал именно эту трибуну? Ну а где еще?

– На пресс-конференции.

– На пресс-конференции я бы не смог доказать, что третий гол в наши ворота был засчитан ошибочно. А в телеграме использовал скриншоты и видео, на которых было видно явную ошибку судьи. Если будет надо – готов еще писать к себе на канал.

– Чуть позже, снова в своей телеге, вы написали ироничный пост о том, что угадали решение ЭСК по этому эпизоду. Считаете, что этот орган бесполезен?

– С точки зрения того, что тебе не вернут ни очков, ни голов – это бесполезный орган. А то, что тебе могут сказать, что ты был прав… Ну и толку от этого? Тем более, что в 99% случаев ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. Так что, по сути, этот орган бесполезный.

– С [главой судейского комитета РФС] Каманцевым в этом сезоне встречались?

– Нет. В прошлом сезоне он приезжал встречаться с командой, я там тоже был. После этого – все. Да и смысла я в этих встречах не вижу. Ничего не меняется.