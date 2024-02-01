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    Карпин оценил работу ЭСК РФС: «Бесполезный орган»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что привык к судейству в российском футболе, и оно его больше не бесит.

    – Что вас бесит в нашем футболе?

    – Навскидку не скажу.

    – Судейство?

    – Уже не бесит. С ним все стабильно, и, к сожалению, видимо, я уже привык.

    – В октябре вы решили воскресить свой телеграм-канал, где жестко раскритиковали судью Шафеева за ошибку в матче с «Краснодаром». Почему выбрали именно эту трибуну?

    – По-моему, я никого в своем телеграм-канале не раскритиковал, а выложил скриншоты и видео, чтобы каждый для себя мог определить, была там ошибка или нет. А почему выбрал именно эту трибуну? Ну а где еще?

    – На пресс-конференции.

    – На пресс-конференции я бы не смог доказать, что третий гол в наши ворота был засчитан ошибочно. А в телеграме использовал скриншоты и видео, на которых было видно явную ошибку судьи. Если будет надо – готов еще писать к себе на канал.

    – Чуть позже, снова в своей телеге, вы написали ироничный пост о том, что угадали решение ЭСК по этому эпизоду. Считаете, что этот орган бесполезен?

    – С точки зрения того, что тебе не вернут ни очков, ни голов – это бесполезный орган. А то, что тебе могут сказать, что ты был прав… Ну и толку от этого? Тем более, что в 99% случаев ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. Так что, по сути, этот орган бесполезный.

    – С [главой судейского комитета РФС] Каманцевым в этом сезоне встречались?

    – Нет. В прошлом сезоне он приезжал встречаться с командой, я там тоже был. После этого – все. Да и смысла я в этих встречах не вижу. Ничего не меняется.

    • В матче «Краснодар»«Ростов» 7 октября хозяева одержали победу со счетом 3:2. Позднее ЭСК РФС признало, что судья Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал гол в ворота гостей на 90+5-й минуте матча.
    • «Ростов» занимает 10 место с 21 очком после 18 матчей в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    01.02.2024 12:20
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    Комментарии (12)
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    O-kolesov
    1706779564
    "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита"
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    SLADE2019
    1706779759
    После первого же, некорректного, мягко выражаясь вопроса, читать статью отпало всякое желание. Ну что такое, что вас бесит?
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    Cleaner
    1706780016
    ЭСК РФС оценил работу Карпина: «Бесполезный тренеришка!»
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    шахта Заполярная
    1706781926
    Согласен с Карпиным, эск - это бесполезный "орган". Толку от него как с "клинера", тот хоть ржет, а эти и не ржут и не телятся
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    VVM1964
    1706783705
    Ампутировать !!! )))
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    VPERDIV SPARTAK
    1706787621
    Валера верим и это я серьёзно
    Ответить
    alefreddy
    1706787648
    Курчавый прав и ничего тут не поделаешь
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    Cleaner
    1706797224
    Валера Карпин, это ТЫ не только БЕСПОЛЕЗНЫЙ, но еще и ВРЕДНЫЙ орган в российском футболе...(((
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