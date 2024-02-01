Названа сумма, которую «Порту» запросил у ЦСКА за Вендела

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Порту» Венделу и высоко оценивает потенциал 23-летнего бразильца. Однако армейцы не готовы платить за игрока 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал за футболиста 2,5 миллиона евро.
- В составе второй команды «Порту» Вендел провел во втором португальском дивизионе 16 матчей, забил 12 голов и отдал 8 передач.
- За первую команду бразилец провел 1 матч в Кубке лиги в прошлом сезоне.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.