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    Названа сумма, которую «Порту» запросил у ЦСКА за Вендела

    ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Порту» Венделу и высоко оценивает потенциал 23-летнего бразильца. Однако армейцы не готовы платить за игрока 5 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал за футболиста 2,5 миллиона евро.

    • В составе второй команды «Порту» Вендел провел во втором португальском дивизионе 16 матчей, забил 12 голов и отдал 8 передач.
    • За первую команду бразилец провел 1 матч в Кубке лиги в прошлом сезоне.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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    Источник: RT

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    01.02.2024 11:15
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