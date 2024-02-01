Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: кто победил?

    Первый месяц в 2024 году позади, а значит можно подвести итоги первого сезона нашего «Конкурса прогнозов».

    Пятерка самых удачливых прогнозистов января выглядит так. Она вновь получилась совершенно новой относительно декабря. Разница между первым и вторым местами составила более 1000 очков.

    1. SHAR522 – 18720 очков.

    2. Пекарь21 – 17380.

    3. Фeдор Горюнов – 17210.5.

    4. MaxiUs – 17160.

    5. PHILADELPHIA 2015 – 17151.

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к февральскому сезону! Первый тур уже доступен.

    Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2024 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MaxRnD
    1706775538
    Если постоянно отмечаются пять первых мест (из которых первые три лычками медалей), то вводите уже что ли для ровного счёта дополнительную лычку - медаль ТОП-10, потому что 5 - ни туда, ни сюда
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+