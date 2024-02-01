Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: кто победил?

Первый месяц в 2024 году позади, а значит можно подвести итоги первого сезона нашего «Конкурса прогнозов».

Пятерка самых удачливых прогнозистов января выглядит так. Она вновь получилась совершенно новой относительно декабря. Разница между первым и вторым местами составила более 1000 очков.

1. SHAR522 – 18720 очков.

2. Пекарь21 – 17380.

3. Фeдор Горюнов – 17210.5.

4. MaxiUs – 17160.

5. PHILADELPHIA 2015 – 17151.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к февральскому сезону! Первый тур уже доступен.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!