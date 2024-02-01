Коста-риканский агент сказал, куда «Спартак» продаст Угальде через 3-4 года

Известный агент из Коста-Рики Адольфо Эрнандес Агилар рассказал о новобранце «Спартака» Манфреде Угальде.

– Манфред сильно вырос с момента, когда он совсем юным дебютировал здесь, в Коста-Рике. Он играл за самый титулованный клуб Коста-Рики, который всегда отличался выстроенной структурой.

Пожалуй, его самые сильные стороны – это настойчивость и бесстрашие. Он абсолютно ничего не боится, лезет в борьбу. Манфред настоящий бомбардир, он знает, что нужно делать, чтобы забивать, хорошо работает ногами, достаточно техничен. Слабостью же может стать невысокий рост и общая физика, но до сих пор это не мешало ему забивать. Манфред отличный игрок.

– Насколько высоко он котируется в Коста-Рике?

– На сегодняшний день это самый перспективный игрок страны. Мы надеемся, что он станет настоящей звездой и поможет выйти на чемпионат мира 2026 года.

– Как вы думаете, у него получится добиться успеха в «Спартаке»?

– Не сомневаюсь, что он добьется успеха в «Спартаке». Уверен, через 3-4 года он будет выгодно продан в одну из четырех ведущих лиг Европы.