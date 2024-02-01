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    • Коста-риканский агент сказал, куда «Спартак» продаст Угальде через 3-4 года

    Коста-риканский агент сказал, куда «Спартак» продаст Угальде через 3-4 года

    Известный агент из Коста-Рики Адольфо Эрнандес Агилар рассказал о новобранце «Спартака» Манфреде Угальде.

    – Манфред сильно вырос с момента, когда он совсем юным дебютировал здесь, в Коста-Рике. Он играл за самый титулованный клуб Коста-Рики, который всегда отличался выстроенной структурой.

    Пожалуй, его самые сильные стороны – это настойчивость и бесстрашие. Он абсолютно ничего не боится, лезет в борьбу. Манфред настоящий бомбардир, он знает, что нужно делать, чтобы забивать, хорошо работает ногами, достаточно техничен. Слабостью же может стать невысокий рост и общая физика, но до сих пор это не мешало ему забивать. Манфред отличный игрок.

    – Насколько высоко он котируется в Коста-Рике?

    – На сегодняшний день это самый перспективный игрок страны. Мы надеемся, что он станет настоящей звездой и поможет выйти на чемпионат мира 2026 года.

    – Как вы думаете, у него получится добиться успеха в «Спартаке»?

    – Не сомневаюсь, что он добьется успеха в «Спартаке». Уверен, через 3-4 года он будет выгодно продан в одну из четырех ведущих лиг Европы.

    • 29 января «Спартак» объявил о переходе 21-летнего нападающего Угальде из «Твенте».
    • Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    01.02.2024 10:41
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    Комментарии (4)
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    Дубина
    1706773903
    Ждемс высер помойки!
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    slavutiq70
    1706776348
    Дай бог . что б заиграл ...смущает рост для напа небольшой ...компенсировать может техника .скорость и варящий котелок ...посмотрим ...
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    alefreddy
    1706787765
    реклама хорошая а как будет на самом деле посмотрим
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1706787831
    Ха-ха)) в лучшую лигу перейдет,в пердив)
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