Карпин: «Догадываюсь, почему снежный матч ЦСКА – «Ростов» не перенесли»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил обстоятельства декабрьского снежного матча с ЦСКА (0:2).

– Я не встретил ни одного человека, который мог бы мне объяснить, зачем проводилась эта игра. Мне понравились судейские отмазки – типа они не видят риска для травмы и регламент не позволяет перенести игру. Президент РПЛ Александр Алаев и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов были за перенос матча. За полчаса до матча главный судья сказал, что переносит его. Но за пять минут до начала он решил, что будем играть.

Мне кто-нибудь может объяснить, чем мотивировано это решение?Зачем мы переходили на осень-весна? Чтобы не играть решающие матчи в снегу. Матч с ЦСКА был вообще никому не нужным в такую погоду. Почему не перенесли игру?

– Как вы для себя ответили на этот вопрос?

– Не знаю. Вернее – догадываюсь. Но мои догадки останутся при мне. Главный судья перед началом матча говорил футболистам, что играть решил не он. А мне после игры сказал, что это было его решение. Короче – бред.