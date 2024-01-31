Карпин рассказал, на каком моменте из «Слова пацана» он заплакал

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил сериал «Слово пацана».
– Как вам сериал «Слово пацана»?
– Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я это все застал – хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.
– Вы сказали, что с годами стали сентиментальнее. Что вас может растрогать до скупой мужской слезы?
– Фильм, вообще запросто. В том же «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал.
- Роль Айгуль исполнила актриса Анна Пересильд – дочь Юлии Пересильд, снявшейся в космосе для фильма «Вызов».
- Сериал «Слово пацана» включает в себя 8 серий.
- Планируется 2-й сезон.