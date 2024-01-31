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    • Карпин рассказал, на каком моменте из «Слова пацана» он заплакал

    Карпин рассказал, на каком моменте из «Слова пацана» он заплакал

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил сериал «Слово пацана».

    – Как вам сериал «Слово пацана»?

    – Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я это все застал – хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.

    – Вы сказали, что с годами стали сентиментальнее. Что вас может растрогать до скупой мужской слезы?

    – Фильм, вообще запросто. В том же «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал.

    • Роль Айгуль исполнила актриса Анна Пересильд – дочь Юлии Пересильд, снявшейся в космосе для фильма «Вызов».
    • Сериал «Слово пацана» включает в себя 8 серий.
    • Планируется 2-й сезон.

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    Источник: Sport24

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