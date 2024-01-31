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    • «Краснодар» предложил 15 миллионов за Солари, повторившего жест Дзюбы

    «Краснодар» предложил 15 миллионов за Солари, повторившего жест Дзюбы

    «Краснодар» намерен купить 22-летнего нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари. Краснодарцы предложили аргентинцам 15 миллионов евро.

    Трансфер готовится в течение нескольких месяцев. Его затрудняет тот факт, что за игрока прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.

    Выступая за чилийский «Коло-Коло», Солари после одного из голов приложил руку к голове – так праздновал голы на ЧМ-2018 Артем Дзюба.

    • Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов.
    • За «Ривер» Солари провел 66 матчей, забил 20 голов, сделал 12 ассистов.
    • «Краснодар» борется за чемпионство.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1706713426
    Дзюба для всех пример! Кроме тупых сектантов
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    slavutiq70
    1706713635
    Краснодару надо усилиться ...трудный отрезок им предстоит ...
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    qwertyйцукен
    1706715139
    К пустой голове руку не прикладывают. Зюбадрочун так делал, потому что не знает, от армии откосил.))) А этому можно, он из Аргентины.
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