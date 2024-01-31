«Краснодар» предложил 15 миллионов за Солари, повторившего жест Дзюбы

«Краснодар» намерен купить 22-летнего нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари. Краснодарцы предложили аргентинцам 15 миллионов евро.

Трансфер готовится в течение нескольких месяцев. Его затрудняет тот факт, что за игрока прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.

Выступая за чилийский «Коло-Коло», Солари после одного из голов приложил руку к голове – так праздновал голы на ЧМ-2018 Артем Дзюба.

Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов.

За «Ривер» Солари провел 66 матчей, забил 20 голов, сделал 12 ассистов.

«Краснодар» борется за чемпионство.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press