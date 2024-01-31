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    • «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 1 февраля

    «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 1 февраля

    1 февраля на стадионе «Молинью» состоится поединок 22 тура АПЛ. «Вулверхэмптон» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется в 23:15 по московскому времени.

    «Вулверхэмптон»

    Подопечные Гари О’Нила идут в середине таблицы Премьер-Лиги, занимая 11 место. Перед матчем против «МЮ» «Вулверхэмпон» выбил «Вест Бромвич» из розыгрыша Кубка Англии. Дерби Мидлэнда завершилось победой команды О’Нила со счетом 2:0.

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» продолжает проходить процесс перестройки в высшем руководстве. Отныне за спортивный блок «Манчестер Юнайтед» отвечает миллиардер сэр Джим Рэтклифф и его команда менеджеров. Перед поездкой в гости к «Вулверхэмптону» «МЮ» не без труда одолел скромный «Ньюпорт» в рамках 1/16 финала Кубка Англии – 4:2.

    Личные встречи

    Три крайних матча между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед» завершились такими исходами:

    • 14.08.2023 «МЮ» – «Вулверхэмптон» 1:0
    • 13.05.2023 «МЮ» – «Вулверхэмптон» 2:0
    • 31.12.2022 «Вулверхэмптон» – «МЮ» 0:1

    Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» из рук вон плохо выступает на выезде. Шутка ли, но последняя гостевая победа в АПЛ была добыта еще в ноябре прошлого года. Считаем, что и в этот раз команде Эрика тен Хаага придется непросто. Предлагаем выбрать ставку «победа «Вулверхэмптона» с форой 0» (1,95).

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    Источник: «Бомбардир»

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    31.01.2024 17:19
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