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    Юран рассказал, что сделал с плюнувшим в него соперником

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран вспомнил эпизод из игровой карьеры.

    «Был ли поступок в игровой карьере, за который стыдно до сих пор? Пожалуй, за тот, когда был в молодeжном футболе.

    Поехал играть за сборную СССР и на турнире в Италии сломал парню две ноги. Мы играли с Аргентиной, он плюнул мне в лицо, а я сзади исподтишка прыгнул и сломал ему две ноги. Этот поступок до сих пор иногда появляется в голове. Понятно, в силу молодости, мне тогда было около 16 лет. Не совладал с пакостью, которую сделал он, но не настолько нужно было вести себя», – сказал Юран.

    • Тренер в «Пари НН» год.
    • В прошлом сезоне Юран спас нижегородцев от вылета.
    • Сейчас команда проводит сбор в ОАЭ.

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    Источник: ютуб-канал «Пари НН»

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