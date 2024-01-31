Юран раскрыл свой тренерский секрет

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился своим профессиональным мировоззрением.

«В чeм мой секрет в тренерском деле? Наверное, как я люблю говорить футболистам: насколько ты относишься к футболу, настолько он тебя награждает. Пожалуй, в работе я максималист. Иногда даже жена говорит, что нужно немного отвлекаться в выходные, а я всe равно весь в процессе, в команде.

Вот эти вот моменты, когда ты на пределе должен относиться к своей работе. В этом плане и бог помогает. Ну и колоссальный опыт в роли футболиста. Нужно также знать эти кнопочки, на которые нужно нажать. Я прошeл через множество великих тренеров и у каждого взял именно то, что мне помогает», – сказал Юран.