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    Юран раскрыл свой тренерский секрет

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился своим профессиональным мировоззрением.

    «В чeм мой секрет в тренерском деле? Наверное, как я люблю говорить футболистам: насколько ты относишься к футболу, настолько он тебя награждает. Пожалуй, в работе я максималист. Иногда даже жена говорит, что нужно немного отвлекаться в выходные, а я всe равно весь в процессе, в команде.

    Вот эти вот моменты, когда ты на пределе должен относиться к своей работе. В этом плане и бог помогает. Ну и колоссальный опыт в роли футболиста. Нужно также знать эти кнопочки, на которые нужно нажать. Я прошeл через множество великих тренеров и у каждого взял именно то, что мне помогает», – сказал Юран.

    • Тренер в «Пари НН» год.
    • В прошлом сезоне Юран спас нижегородцев от вылета.
    • Сейчас команда проводит сбор в ОАЭ.

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    Источник: ютуб-канал «Пари НН»

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии (4)
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    FRZZ
    1706704232
    О секретах можно спросить у того тренера у кого есть трофеи. Юран же ничего не добился пока как тренер.
    Ответить
    гууд
    1706707240
    Редактор!!! Бог пишется с большой буквы! Исправь Иуда!
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1706709774
    Юран нормальный мотиватор это факт! Но болтун хохлярка все таки и спартаковец
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