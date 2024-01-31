Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Осасуны», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Барселона»: Пенья, Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде, Гюндоган, де Йонг, Педриель, Ямаль, Левандовски, Торрес.

Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

«Осасуна»: Эррера, Крус, Гарсия, Катена, Мохика, Гомес, Муньос, Ибаньес, Пенья, Гарсия, Будимир.

Главный тренер: Хагоба Аррасате

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Осасуна»