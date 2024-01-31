Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024

    «Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Осасуны», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Барселона»: Пенья, Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде, Гюндоган, де Йонг, Педриель, Ямаль, Левандовски, Торрес.

    Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

    «Осасуна»: Эррера, Крус, Гарсия, Катена, Мохика, Гомес, Муньос, Ибаньес, Пенья, Гарсия, Будимир.

    Главный тренер: Хагоба Аррасате

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Осасуна»

    «Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024

    Новости по теме
    «Барселона» – «Осасуна»: прогноз на матч 20 тура Примеры, 31 января
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+