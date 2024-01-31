Ещенко высказался о конкуренции Угальде с Соболевым

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что нападающий команды Александр Соболев станет больше себя проявлять после покупки клубом форварда Манфреда Угальде.

«Соболю, когда сложнее, тем лучше. При Угальде он больше будет себя проявлять. Все нормально будет с Соболевым», – сказал Ещенко.