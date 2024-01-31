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    Ещенко высказался о конкуренции Угальде с Соболевым

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что нападающий команды Александр Соболев станет больше себя проявлять после покупки клубом форварда Манфреда Угальде.

    «Соболю, когда сложнее, тем лучше. При Угальде он больше будет себя проявлять. Все нормально будет с Соболевым», – сказал Ещенко.

    • «Спартак» в понедельник объявил о переходе Угальде в московскую команду из «Твенте».
    • С 21-летним игроком сборной Коста-Рики был подписан контракт на четыре с половиной года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
    • Соболев в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 18 матчей, забил 6 голов, отдал 5 передач.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии (2)
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    k611
    1706685167
    У них разные антропометрические данные. В принципе могут играть оба. Соболев может хорошо сбрасывать мячи, вести силовую борьбу. Ульгаде на скорости входить в штрафную и бить по воротам.
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    Cleaner
    1706687219
    Соболь будет ЕЩЕ БОЛЬШЕ себя проявлять? Будет нырять в газон и на тренировках??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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