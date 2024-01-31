Ещенко высказался о конкуренции Угальде с Соболевым

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что нападающий команды Александр Соболев станет больше себя проявлять после покупки клубом форварда Манфреда Угальде.
«Соболю, когда сложнее, тем лучше. При Угальде он больше будет себя проявлять. Все нормально будет с Соболевым», – сказал Ещенко.
- «Спартак» в понедельник объявил о переходе Угальде в московскую команду из «Твенте».
- С 21-летним игроком сборной Коста-Рики был подписан контракт на четыре с половиной года.
- Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
- Соболев в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 18 матчей, забил 6 голов, отдал 5 передач.
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