Бубнов прокомментировал трансфер Угальде в «Спартак» за 13 миллионов

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил переход в состав красно-белых нападающего Манфреда Угальде.

«Конечно же, новичок «Спартака» Манфред Угальде таких денег не стоит. Но дело в том, что и раньше за легионеров переплачивали – сейчас это уже никто не отрицает. А в нынешних условиях приходится переплачивать еще больше – уже не в два, а в два с половиной или даже три раза. Отсюда и получается такая высокая стоимость в 13 миллионов евро.

Но это не какая-то прихоть клуба. «Спартак» и рад бы был купить дешевле, но сейчас это просто невозможно – такой рынок, такие условия. Кстати, обсуждают не только высокую цену новичка, но и то, что адаптироваться ему будет непросто. У нас футбол плотный, играют более жестко, чем в Нидерландах.

Но можно сравнить Угальде с новичком ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым. В Узбекистане тоже играют не так жестко, как у нас, но ведь адаптировался, стал чуть ли не одним из лидеров в своей команде! Да и Промес, тоже, кстати, экс-игрок «Твенте», в свое время себя смог проявить. Почему бы и костариканцу не заиграть у нас?

Конечно, могут возникнуть трудности, но от них никто не застрахован. Даже более возрастной и звездный игрок. Но к Европе он уже адаптирован, в России могут помочь с этим тот же Промес и испаноязычный Медина. В общем, я бы не стал категорично говорить, что игра у этого новичка не пойдет.

По той информации, что сейчас есть, можно сказать, что Угальде рано начал себя проявлять, у него была хорошая школа в Коста-Рике, здорово владеет обеими ногами, при невысоком росте неплохо играет головой. Наверняка и с дриблингом все в порядке. Отмечают его бойцовский характер, умение читать игру. В мое время таких называли «со светлой головой».

В 10-м классе стали привлекать во взрослую команду – это о чем-то должно говорить. В конце концов, достаточно рано за сборную Коста-Рики дебютировал, а это не хухры-мухры! Играй сейчас эта команда против нашей сборной, неизвестно, каким бы был результат.

Думаю, он может действовать не только на позиции нападающего, но и в оттяжке в паре с Соболевым. В любом случае «Спартаку» нужен был нападающий, они его приобрели. А как пойдет у него игра, узнаем уже скоро», – написал Бубнов.