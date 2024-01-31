Хави высказался о возвращении в «Барселону» в будущем

Главный тренер «Барселоны» Хави, объявивший об уходе со своего поста по окончании сезона, сказал, может ли он в будущем вновь возглавить команду.
«Я не исключаю возвращения. «Барса» может рассчитывать на меня во всем, но я думаю, что сейчас я ей не нужен. Я уже принял решение. Я думаю, что работа не ценится», – сказал Хави.
- «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании с 44 очками после 21 тура.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Наполи».
- Ранее в этом сезоне клуб не смог выиграть Суперкубок Испании и выбыл из розыгрыша Кубка страны.
- Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.