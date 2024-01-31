Хави высказался о возвращении в «Барселону» в будущем

Главный тренер «Барселоны» Хави, объявивший об уходе со своего поста по окончании сезона, сказал, может ли он в будущем вновь возглавить команду.

«Я не исключаю возвращения. «Барса» может рассчитывать на меня во всем, но я думаю, что сейчас я ей не нужен. Я уже принял решение. Я думаю, что работа не ценится», – сказал Хави.