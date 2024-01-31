Арустамян рассказал, во сколько «Наполи» обошелся трансфер Хвичи

Журналист Нобель Арустамян в интервью Геннадию Орлову раскрыл финансовые детали перехода Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
«Насколько знаю, по первому контракту, который был у Хвичи, он получал около одного миллиона евро. Но это, в принципе, была очень выгодная сделка для «Наполи»...
Они взяли его свободным агентом? Нет, они заплатили «Динамо» Батуми, там была сложная сделка. Он обошeлся в 10 миллионов евро, а сейчас Хвича стоит минимум 50-60 миллионов», – заявил Арустамян.
- По данным Transfermarkt, «Наполи» заплатил за грузинского вингера 13,3 млн евро, 6 из которых получил «Рубин».
- За полтора сезона в Неаполе Хвича забил 19 голов и сделал 22 ассиста в 71 матче.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.