Арустамян рассказал, во сколько «Наполи» обошелся трансфер Хвичи

Журналист Нобель Арустамян в интервью Геннадию Орлову раскрыл финансовые детали перехода Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Насколько знаю, по первому контракту, который был у Хвичи, он получал около одного миллиона евро. Но это, в принципе, была очень выгодная сделка для «Наполи»...

Они взяли его свободным агентом? Нет, они заплатили «Динамо» Батуми, там была сложная сделка. Он обошeлся в 10 миллионов евро, а сейчас Хвича стоит минимум 50-60 миллионов», – заявил Арустамян.