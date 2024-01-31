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    Радимов посетил стадион «Спартака»

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов побывал на «Лукойл Арене».

    О посещении домашнего стадиона «Спартака» он рассказал в личном телеграм-канале.

    «В рамках своего обучения в Российском международном олимпийском университете посещали домашний стадион «Спартака». Все очень понравилось, было информативно и полезно.

    Но особенно понравился баннер в одном из помещений. Как мне объяснили, его подготовили специально к моему приезду. Очень приятно, по-настоящему тронут», – пошутил Радимов, прикрепив фото с баннером, на котором написано «здесь каждый важен».

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1706652533
    Смотрел "матчтв" с его участием - нормальный , адекватный бывший футболист .
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