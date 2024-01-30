Каррере не нужен российский паспорт

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что не заинтересован в получении гражданства РФ.

– У меня прекрасные воспоминания о России: от побед на поле до дружбы за его пределами. Я познакомился с красивыми местами, а теплота людей позволила мне почувствовать себя как дома.

– Если чувствуете, что для вас Россия – второй дом, то не было желания получить российское гражданство?

– Я бы с радостью вернулся на работу в Россию! Не нужен паспорт, чтобы доказать любовь к этой стране, и тот факт, что я вернусь туда на работу, подтвердит это!