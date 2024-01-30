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    Каррере не нужен российский паспорт

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что не заинтересован в получении гражданства РФ.

    – У меня прекрасные воспоминания о России: от побед на поле до дружбы за его пределами. Я познакомился с красивыми местами, а теплота людей позволила мне почувствовать себя как дома.

    – Если чувствуете, что для вас Россия – второй дом, то не было желания получить российское гражданство?

    – Я бы с радостью вернулся на работу в Россию! Не нужен паспорт, чтобы доказать любовь к этой стране, и тот факт, что я вернусь туда на работу, подтвердит это!

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Он привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.
    • Последним местом работы итальянца был «Бари».

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    Источник: Sport24

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    30.01.2024 23:48
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    Комментарии (4)
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    WE ARE FOR PETER
    1706648762
    Денег хочет он а не тепла
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    VVM1964
    1706649909
    При получении паспорта, могут и повестку вручить ... а оно ему надо ?
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