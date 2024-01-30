«Бавария» нашла замену для травмированного Комана в предпоследней команде Примеры

«Бавария» нуждается в новом вингере из-за разрыва внутренней боковой связки колена у Кингсли Комана.

Француз пропустит до трех месяцев, поэтому клуб активизировался на трансферном рынке перед закрытием зимнего окна.

«Бавария» хотела бы досрочно забрать из «Гранады» Брайана Сарагосу, купленного в декабре за 13 миллионов евро. Но переговоров по этому поводу пока не было.