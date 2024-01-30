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    • «Бавария» нашла замену для травмированного Комана в предпоследней команде Примеры

    «Бавария» нашла замену для травмированного Комана в предпоследней команде Примеры

    «Бавария» нуждается в новом вингере из-за разрыва внутренней боковой связки колена у Кингсли Комана.

    Француз пропустит до трех месяцев, поэтому клуб активизировался на трансферном рынке перед закрытием зимнего окна.

    «Бавария» хотела бы досрочно забрать из «Гранады» Брайана Сарагосу, купленного в декабре за 13 миллионов евро. Но переговоров по этому поводу пока не было.

    • Испанец должен присоединиться к клубу Бундеслиги летом.
    • В этом сезоне Сарагоса забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
    • «Гранада» – 19-я команда Примеры с 11 очками в 22 турах.

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    Источник: Sky Sport Germany

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    30.01.2024 23:39
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