«Бавария» нашла замену для травмированного Комана в предпоследней команде Примеры

«Бавария» нуждается в новом вингере из-за разрыва внутренней боковой связки колена у Кингсли Комана.
Француз пропустит до трех месяцев, поэтому клуб активизировался на трансферном рынке перед закрытием зимнего окна.
«Бавария» хотела бы досрочно забрать из «Гранады» Брайана Сарагосу, купленного в декабре за 13 миллионов евро. Но переговоров по этому поводу пока не было.
- Испанец должен присоединиться к клубу Бундеслиги летом.
- В этом сезоне Сарагоса забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
- «Гранада» – 19-я команда Примеры с 11 очками в 22 турах.