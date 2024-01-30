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    Неймар ответил на критику за лишний вес: «Сосите, хейтеры»

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отреагировал на негативные оценки его физической формы.

    • Бразильца критикуют за лишний вес.
    • В течение января этому появлялось несколько подтверждений, последнее – на прошедших выходных.
    • Футболист не играет с середины октября из-за разрыва крестов.

    Неймар ответил на критику в соцсетях, подписав свое видео: «Сосите, хейтеры».

    В ролике он говорит: «Еще одна тренировка завершена. Лишний вес – да, но толстый? Я так не думаю».

    Форвард поднял футболку, чтобы продемонстрировать свой живот, а в конце видео показал неприличный жест средним пальцем.

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    Источник: Terra

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии (7)
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    Damir07
    1706638855
    И что там показал ))))) пузо свою По моему ты сам себе и отс.....))))
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    Damir07
    1706638916
    Там столько жира что лишний вес на шорты залезает Он мяч и 10 раз уже не набьет ))))
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    Дубина
    1706640817
    Ни когда не уважал и не уважаю этого игрочишку!! Так петушок с понтами не более.
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    Dusheguboff
    1706643839
    Придурок
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706645747
    Харя такая,что медведь с похмелья не обдрищет
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