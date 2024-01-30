Неймар ответил на критику за лишний вес: «Сосите, хейтеры»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отреагировал на негативные оценки его физической формы.

Бразильца критикуют за лишний вес.

В течение января этому появлялось несколько подтверждений, последнее – на прошедших выходных.

Футболист не играет с середины октября из-за разрыва крестов.

Неймар ответил на критику в соцсетях, подписав свое видео: «Сосите, хейтеры».

В ролике он говорит: «Еще одна тренировка завершена. Лишний вес – да, но толстый? Я так не думаю».

Форвард поднял футболку, чтобы продемонстрировать свой живот, а в конце видео показал неприличный жест средним пальцем.