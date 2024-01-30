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    Продавец из Будапешта требует алиментов от Неймара

    На форварда «Аль-Хиляля» Неймара подали в суд.

    Бывшая венгерская модель Габриэлла Гаспар утверждает, что футболист является отцом ее 9-летней дочери Жасмин.

    Она инициировала судебное разбирательство, чтобы подтвердить отцовство бразильца и добиться выплаты алиментов.

    Габриэлла, которая сейчас работает продавцом в Будапеште, сказала, что забеременела от Неймара в Боливии, куда он приезжал в составе сборной Бразилии для участия в товарищеском матче.

    Требования Гаспар – единовременная выплата в размере около 4 миллионов евро и 30 тысяч евро алиментов ежемесячно.

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    Источник: Folha de S. Paulo

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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1706633894
    Этот жирный сломал бы ее!
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    Айболид
    1706634198
    Понеслась в деревне дискотэка .
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706634278
    Сейчас он отожрался,харя трещит по швам,после решения суда, быстро в форму войдёт
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