Продавец из Будапешта требует алиментов от Неймара

На форварда «Аль-Хиляля» Неймара подали в суд.

Бывшая венгерская модель Габриэлла Гаспар утверждает, что футболист является отцом ее 9-летней дочери Жасмин.

Она инициировала судебное разбирательство, чтобы подтвердить отцовство бразильца и добиться выплаты алиментов.

Габриэлла, которая сейчас работает продавцом в Будапеште, сказала, что забеременела от Неймара в Боливии, куда он приезжал в составе сборной Бразилии для участия в товарищеском матче.

Требования Гаспар – единовременная выплата в размере около 4 миллионов евро и 30 тысяч евро алиментов ежемесячно.