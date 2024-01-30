Реакция Гвардиолы на новость об уходе Хави из «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к решению Хави покинуть «Барселону» по окончании сезона-2023/24.
«По моему опыту, давление, которое мы испытываем в Англии, невозможно сравнить с давлением в Испании. Там оно в тысячу раз сильнее.
Шесть пресс-конференций в неделю, много матчей. Давление, которое приходится испытывать в «Барселоне», не сравнится ни с чем», – считает Гвардиола.
- При Хави каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.
- Он руководит командой с ноября 2021 года.