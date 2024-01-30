Реакция Гвардиолы на новость об уходе Хави из «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к решению Хави покинуть «Барселону» по окончании сезона-2023/24.

«По моему опыту, давление, которое мы испытываем в Англии, невозможно сравнить с давлением в Испании. Там оно в тысячу раз сильнее.

Шесть пресс-конференций в неделю, много матчей. Давление, которое приходится испытывать в «Барселоне», не сравнится ни с чем», – считает Гвардиола.