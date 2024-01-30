В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф

В «Енисее» начали штрафовать футболистов за использование матерных слов.
Это инициатива нового тренерского штаба во главе с Андреем Тихоновым.
«Как дисциплинарная мера для игроков введены штрафы [за нецензурную брань]. Размер штрафов – это конфиденциальная информация, но отметим, что все они идут в общий банк команды», – говорится в заявлении красноярского клуба.
- «Енисей» назначил Тихонова 15 января.
- Контракт с тренером рассчитан на 2,5 года.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.