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    В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф

    В «Енисее» начали штрафовать футболистов за использование матерных слов.

    Это инициатива нового тренерского штаба во главе с Андреем Тихоновым.

    «Как дисциплинарная мера для игроков введены штрафы [за нецензурную брань]. Размер штрафов – это конфиденциальная информация, но отметим, что все они идут в общий банк команды», – говорится в заявлении красноярского клуба.

    • «Енисей» назначил Тихонова 15 января.
    • Контракт с тренером рассчитан на 2,5 года.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1706629179
    Андреевский штраф)
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    mutabor0992
    1706629871
    За мат?Это что то новое.Тогда Семин и Евсеев были бы нищие!
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1706632405
    Короче не клуб а школа благородных девиц...
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