В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф

В «Енисее» начали штрафовать футболистов за использование матерных слов.

Это инициатива нового тренерского штаба во главе с Андреем Тихоновым.

«Как дисциплинарная мера для игроков введены штрафы [за нецензурную брань]. Размер штрафов – это конфиденциальная информация, но отметим, что все они идут в общий банк команды», – говорится в заявлении красноярского клуба.