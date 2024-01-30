Губерниев оценил возможный трансфер Антона Миранчука в «Трабзонспор»

Комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об интересе «Трабзонспора» к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

«Жизнь спортсмена настолько короткая, что нужно попробовать. Может быть, использует «Трабзонспор» как трамплин. В Трабзоне большой порт, он там обоснуется, а потом, как в той песне: «Корабли в открытом море, как птицы на воле». И уплывет куда-нибудь в Манчестер.

Есть ли шанс уехать в Европу из «Трабзонспора»? Во-первых, он будет играть на европейской арене. Во-вторых, из Турции, как мне кажется, уехать сейчас значительно легче, чем из России. Поэтому я бы попытался, если других предложений нет», – сказал Губерниев.