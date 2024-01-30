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    • Губерниев оценил возможный трансфер Антона Миранчука в «Трабзонспор»

    Губерниев оценил возможный трансфер Антона Миранчука в «Трабзонспор»

    Комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об интересе «Трабзонспора» к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

    «Жизнь спортсмена настолько короткая, что нужно попробовать. Может быть, использует «Трабзонспор» как трамплин. В Трабзоне большой порт, он там обоснуется, а потом, как в той песне: «Корабли в открытом море, как птицы на воле». И уплывет куда-нибудь в Манчестер.

    Есть ли шанс уехать в Европу из «Трабзонспора»? Во-первых, он будет играть на европейской арене. Во-вторых, из Турции, как мне кажется, уехать сейчас значительно легче, чем из России. Поэтому я бы попытался, если других предложений нет», – сказал Губерниев.

    • 28-летний Миранчук является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2017 года.
    • В этом сезоне он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 передач.
    • Контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года.
    • Ранее турецкие СМИ сообщили об интересе «Трабзонспора» к Миранчуку, но спустя затем появилась информация, что в турецком клубе недовольны требованиями игрока по зарплате.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 12:53
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