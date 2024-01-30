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    «Спартак» рассматривал вариант с трансфером Луиса Суареса

    Бывший спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт рассматривал вариант с трансфером 26-летнего колумбийского нападающего «Альмерии» Луиса Суареса. По данным Metaratings.ru, этот форвард был приоритетным вариантом для англичанина.

    После назначения Томаша Амарала спортивным директором «Спартака» в декабре 2023 года московский клуб не возвращался к кандидатуре Суареса. Официальных предложений и контактов с футболистом по поводу возможного перехода со стороны красно-белых не было.

    • Суарес сыграл за «Альмерию» 31 матч во всех турнирах, забив в них 8 голов и сделав 5 результативных передач.
    • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 8 миллионов евро.
    • Первым зимним трансфером «Спартака» стал коста-риканский нападающий Манфред Угальде.
    • Сообщалось, что московский клуб заплатит «Твенте» за трансфер игрока 13 миллионов евро. С учетом бонусов эта сумма может вырасти еще на 2 миллиона.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1706609791
    Вот что это ???? Читаем последнее предложение данной новости : "Официальных предложений и контактов с футболистом по поводу возможного перехода со стороны красно-белых не было " Тогда почему заглавие данного вброса говорит об обратном ???? Бомбардир вы всё врёте и вам нельзя доверять ??? Понятно давно , что репутация для вас ничто , кто-то просто купил сайт на корню. Проституция не очень хорошее явление , берегите честь с молоду.
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    Kduchsisn7
    1706611473
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    ZAITZEFF2011
    1706616109
    Так и про Месси можно было написать. Очередная пурга бомбардира.
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    alefreddy
    1706619006
    бред как всегда то Салаха почти купили то Жучка обсерется
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