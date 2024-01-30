«Спартак» рассматривал вариант с трансфером Луиса Суареса

Бывший спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт рассматривал вариант с трансфером 26-летнего колумбийского нападающего «Альмерии» Луиса Суареса. По данным Metaratings.ru, этот форвард был приоритетным вариантом для англичанина.

После назначения Томаша Амарала спортивным директором «Спартака» в декабре 2023 года московский клуб не возвращался к кандидатуре Суареса. Официальных предложений и контактов с футболистом по поводу возможного перехода со стороны красно-белых не было.